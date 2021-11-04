Чт, 4.11.2021
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"Непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40": Кристина Асмус с дочерью оказалась в больнице

ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Популярная российская актриса Кристина Асмус на своей Instagram-странице рассказала, что у нее серьезно заболела дочь. Знаменитости пришлось ехать в больницу. Сейчас они уже дома, но Кристина сильно переволновалась. 

"Вы, наверное, заметили, что я пропала из Instagram. Я лежала с дочкой в больнице", - начала свой рассказ актриса. 

7-летней Анастасии было невероятно плохо: "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить".

Асмус вызвала скорую, Настя прошла осмотр у педиатра и сдала множество анализов. В итоге девочку госпитализировали.

"И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований", - вспоминает Кристина. 

Оказалось, что причиной всему кишечная инфекция. Из-за болезни дочери актриса отменила все свои смены в кино, съемки в рекламе, поход на "Вечерний Ургант" и репетиции.

Сейчас все позади и они уже дома. В комментариях подписчики и коллеги Асмус пожелали ее дочери скорейшего выздоровления.  


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