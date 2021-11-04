"Непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40": Кристина Асмус с дочерью оказалась в больнице

"Вы, наверное, заметили, что я пропала из Instagram. Я лежала с дочкой в больнице", - начала свой рассказ актриса.

7-летней Анастасии было невероятно плохо: "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить".

Асмус вызвала скорую, Настя прошла осмотр у педиатра и сдала множество анализов. В итоге девочку госпитализировали.

"И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований", - вспоминает Кристина.

Оказалось, что причиной всему кишечная инфекция. Из-за болезни дочери актриса отменила все свои смены в кино, съемки в рекламе, поход на "Вечерний Ургант" и репетиции.