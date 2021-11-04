Видео ⟩ "Не видел ничего подобного": над Италией случился "ужасный" авиарейс

"Это был невероятный опыт, мы и представить себе такое не могли, это было реально жутко!"

"Никогда не видел ничего подобного, я все еще под впечатлением, действительно уникальное шоу!"

"Я знаю, что Wizz Air - классная компания, но не думал, что они могут пойти на что-то настолько сумасшедшее, они - супер!"

Это лишь часть комментариев пассажиров, которые поделились своим опытом в социальных сетях.

Смешанное с нарастающим удивлением любопытство царило среди взволнованных пассажиров, когда заиграла жутковатая музыка и очень реалистично загримированные танцоры встали и начали танцевать в проходе самолета. Никто из пассажиров не видел садящихся в самолет зомби, поэтому все, словно загипнотизированные, снимали представление на камеры, а дети были просто в восторге, когда устрашающие персонажи танцевали прямо перед ними. Многие пассажиры сделали селфи с зомби.

По традиции Хэллоуина в заключении шоу зомби раздали всем пассажирам сладости, вызвав улыбки большого количества находящихся на борту детей.

Если у вас хватит смелости, посмотрите это жуткое представление!