Чт, 4.11.2021
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Ивета, заболевшая Covid-19

Полиция ищет свидетелей: в Огре столкнулись электросамокат и велосипедист

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Столкновение водителя электросамоката с велосипедистом произошло 31 октября около 15:20 в Огре на улице Бривибас, сообщает Госполиция.

В результате ДТП получила травмы велосипедистка, водитель электросамоката покинул место происшествия.

Госполиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую информацию, полезную для расследования, а также самого водителя электросамоката, позвонив по телефонам 20269226 или 110.


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