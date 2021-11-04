Полиция ищет свидетелей: в Огре столкнулись электросамокат и велосипедист
Столкновение водителя электросамоката с велосипедистом произошло 31 октября около 15:20 в Огре на улице Бривибас, сообщает Госполиция.
Столкновение водителя электросамоката с велосипедистом произошло 31 октября около 15:20 в Огре на улице Бривибас, сообщает Госполиция.
В результате ДТП получила травмы велосипедистка, водитель электросамоката покинул место происшествия.
Госполиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую информацию, полезную для расследования, а также самого водителя электросамоката, позвонив по телефонам 20269226 или 110.