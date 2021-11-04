Удачная инвестиция Коби Брайанта перед смертью принесла его семье огромную сумму денег

По данным источника, семья Коби Брайанта получит 400 миллионов долларов после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor, одним из первых инвесторов которого был трагически погибший баскетболист.

В 2014 году Брайант приобрёл 10% акций компании за 6 миллионов долларов. Сейчас они стоят 800 миллионов. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper.

"Поздравляю, Коби! Ты сделал это! Всегда на шаг впереди. Я так горжусь всем, чего ты смог достичь. Я бы хотела, чтобы ты был здесь, чтобы отпраздновать это", - написала вдова баскетболиста Ванесса Брайант в Instagram.

О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени - в честь номеров, под которыми Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в НБА.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.