Удачная инвестиция Коби Брайанта перед смертью принесла его семье огромную сумму денег
Семья трагически погибшего Коби Брайанта получит огромную сумму денег благодаря продуманной ивестиции баскетболиста перед смертью. Об этом сообщает Lakers Daily.
Семья трагически погибшего Коби Брайанта получит огромную сумму денег благодаря продуманной ивестиции баскетболиста перед смертью. Об этом сообщает Lakers Daily.
По данным источника, семья Коби Брайанта получит 400 миллионов долларов после покупки концерном Coca-Cola производителя напитков BodyArmor, одним из первых инвесторов которого был трагически погибший баскетболист.
В 2014 году Брайант приобрёл 10% акций компании за 6 миллионов долларов. Сейчас они стоят 800 миллионов. Брайант был четвёртым по величине акционером в компании после её основателя Майка Репола, Coca-Cola и Keurig Dr.Pepper.
"Поздравляю, Коби! Ты сделал это! Всегда на шаг впереди. Я так горжусь всем, чего ты смог достичь. Я бы хотела, чтобы ты был здесь, чтобы отпраздновать это", - написала вдова баскетболиста Ванесса Брайант в Instagram.
О сделке по продаже контрольного пакета акций размером в 8 миллиардов долларов было объявлено 1 ноября в 8:24 по американскому времени - в честь номеров, под которыми Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в НБА.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
Галерея: Коби Брайант и его семья