Как будут выглядеть медали зимней Олимпиады-2022?

Медали получились очень симпатичными, а организаторы на них зашифровали много символов и даже сделали отсылку к летним Олимпийским играм 2008 года, которые также прошли в Пекине.

На лицевой стороне медали выгравировали олимпийские кольца, а под ними - название Игр на английском языке. Эти элементы окружают китайские узоры льда, снега и облаков.

На обратной стороне медали размещена эмблема зимних Олимпийских игр в Пекине, а также название Игр на китайском языке. Также дизайнеры разместили там пять колец и 24 точки, символизирующие звёздное небо, гармонию между человеком и природой и порядковый номер турнира.

Также известно, что награды получили название "Тонг Ксинь", что в переводе с китайского означает "вместе как единое целое".

Отдельно стоит отметить ленты для медалей, которые сделаны из красного шёлка. Цвет выбран не случайно - он олицетворяет главный праздник февраля в Китае, а именно Новый год. Футляр для наград будет из бамбука.

Можно заметить и схожесть этих медалей с теми, что вручались во время летней Олимпиады 2008 года. Так организаторы решили подчеркнуть, что Пекин - единственный город, который принимал оба турнира.