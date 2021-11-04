Их любят с первого взгляда, и они желанные гости любой вечеринки: 3 самых остроумных знака Зодиака

Представители именно этих трех знаков зодиакального круга любят быть в центре внимания и радовать окружающих. Кроме того, они очень привлекательны и обладают исключительной притягательностью: к ним тянет, словно магнитом, и общение с ними приносит лишь положительные эмоции.