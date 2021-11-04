Их любят с первого взгляда, и они желанные гости любой вечеринки: 3 самых остроумных знака Зодиака
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Если верить астрологии, рожденные под определенными знаками Зодиака позитивнее, энергичнее и веселее остальных.
Если верить астрологии, рожденные под определенными знаками Зодиака позитивнее, энергичнее и веселее остальных.
Представители именно этих трех знаков зодиакального круга любят быть в центре внимания и радовать окружающих. Кроме того, они очень привлекательны и обладают исключительной притягательностью: к ним тянет, словно магнитом, и общение с ними приносит лишь положительные эмоции.
Вот эти три остроумца: