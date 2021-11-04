Сб, 6.11.2021
"Верните мне меня" - мысль, которая не покидает меня все эти дни. Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19
Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19

Их любят с первого взгляда, и они желанные гости любой вечеринки: 3 самых остроумных знака Зодиака

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Овен
ФОТО: Shutterstock/Cookie Studio

Если верить астрологии, рожденные под определенными знаками Зодиака позитивнее, энергичнее и веселее остальных. 

Представители именно этих трех знаков зодиакального круга любят быть в центре внимания и радовать окружающих. Кроме того, они очень привлекательны и обладают исключительной притягательностью: к ним тянет, словно магнитом, и общение с ними приносит лишь положительные эмоции. 

Вот эти три остроумца: 

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Овен

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