Чт, 4.11.2021
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Ивета, заболевшая Covid-19

В Литве выявлено 2994 новых случая Covid-19, умерли 26 человек
В Эстонии 1947 новых случаев

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2994 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в четверг Департамент статистики. В Эстонии 1947 новых случаев заражения. 

Литва

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привиты или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3226 человек, полную схему прививки завершили 10 675 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1984 пациента с Covid-19, 155 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 1389,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за поднялась до 17,6%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 8842 теста на коронавирус, позитивный результат дали 1947 тестов, скончались 11 пациентов.

В больницах Эстонии госпитализированы 589 пациентов с Covid-19. У 426 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме.

От Covid-19 привито 802 154 жителя Эстонии. 765 107 человек закончили процесс вакцинации, а 63 636 получили дополнительную дозу вакцины.


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