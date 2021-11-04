4 ноября в одном абзаце ⟩ Разрешено увольнять невакцинированных, 200 000 доз вакцины от Литвы, медики рассказали о Covid-19 по-русски

События дня в одном абзаце
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 2347 новых случаев Covid-19, скончались 47 человек. От Covid-19 скончалась литературовед и бывший доцент Латвийского университета Даце Лусе. Среди подобных грустных вестей не может не радовать, что мы в борьбе с вирусом не одни - Литва собирается выделить Латвии в качестве гуманитарной помощи 200 000 доз вакцины Pfizer. Хорошо и то, что, как оказывается, часть населения планеты может быть генетически устойчивее к заболеванию Covid-19. Пока исследования в этом многообещающем направлении продолжаются, Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток против Covid-19, а медики Европы сообщают о возможной необходимости четвертой прививки для людей со слабым иммунитетом. Как все это работает, сегодня по-русски в формате интерактивной дискуссии рассказали латвийские медики, а земессарги и военные начали помогать персоналу рижских больниц. Тем временем, очередная попытка сместить министра здравоохранения Павлютса была отклонена Сеймом. В процессе по делу о злоупотреблении служебным положением при закупке поездов для Pasažieru vilciens суд оставил в силе решение прошлой инстанции о вине должностных лиц. Водителям нужно будет привыкнуть: ограничение скорости на Южном мосту с 8 ноября будет 50 км/ч.
Правительство сегодня прояснило ряд вопросов, связанных с обстоятельствами, вызванными пандемией Covid-19. Например, разрешив работодателям увольнять невакцинированных работников - они будут считаться непригодными к своей должности. Также обсуждался вопрос о компенсациях в случае осложнений состояния здоровья после вакцинации. Некоторые депутаты предлагали выдавать жителям сертификаты о наличии антител. Читайте о решениях правительства в нашем материале!
Путешествовать в наши дни, мягко говоря, непросто. Даже выбравшись за пределы страны, непросто будет забыть о том, что происходит в мире. Но мы предлагаем вам на минутку забыть о пандемии и подумать о другой, незаслуженно позабытой проблеме человечества. Глобальное потепление реально, и изменяет наш мир (почти) на глазах. Попутешествуйте по всемирно известным достопримечательностям вместе с нами, посмотрев на фотоманипуляции исследовательской организации Climate Central. Ученые показывают, что стало бы с миром, если бы температура выросла на 3 градуса по Цельсию и как бы тогда выглядел, например, Эрмитаж. Это одновременно жутко и красиво, но главное - заставляет задуматься.
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