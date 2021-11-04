4 ноября в одном абзаце ⟩ Разрешено увольнять невакцинированных, 200 000 доз вакцины от Литвы, медики рассказали о Covid-19 по-русски

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 2347 новых случаев Covid-19, скончались 47 человек. От Covid-19 скончалась литературовед и бывший доцент Латвийского университета Даце Лусе. Среди подобных грустных вестей не может не радовать, что мы в борьбе с вирусом не одни - Литва собирается выделить Латвии в качестве гуманитарной помощи 200 000 доз вакцины Pfizer. Хорошо и то, что, как оказывается, часть населения планеты может быть генетически устойчивее к заболеванию Covid-19. Пока исследования в этом многообещающем направлении продолжаются, Великобритания первой в мире одобрила использование таблеток против Covid-19, а медики Европы сообщают о возможной необходимости четвертой прививки для людей со слабым иммунитетом. Как все это работает, сегодня по-русски в формате интерактивной дискуссии рассказали латвийские медики, а земессарги и военные начали помогать персоналу рижских больниц. Тем временем, очередная попытка сместить министра здравоохранения Павлютса была отклонена Сеймом. В процессе по делу о злоупотреблении служебным положением при закупке поездов для Pasažieru vilciens суд оставил в силе решение прошлой инстанции о вине должностных лиц. Водителям нужно будет привыкнуть: ограничение скорости на Южном мосту с 8 ноября будет 50 км/ч.