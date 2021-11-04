Не вакцинировался и умер: история молодого мужчины

За ежедневной статистикой заболевших Covid-19 и жертв коронавируса стоят реальные люди. Жена Артура Юлия Кулепова рассказал передаче Panorāma: "Тяжело. Постепенно приходит осознание, что это правда. Что он больше не войдет в эту дверь. Первым заболел его отец, буквально через пару дней - младший брат. Потом и Артур, а на следующий день и мне стало плохо".

Болезнь тяжело протекала только у Артура. Несколько дней у молодого мужчины была температура 40 градусов. Семья почти каждый день вызывала неотложную помощь, но мужчину забрали только на четвертый раз. С тяжелым сердцем Юлия проводила мужчину в больницу. Четыре дня он провел в палате. Иногда они переписывались, иногда созванивались. В основном разговаривала Юлия, Артуру было сложно. Позже он перестал отвечать. Оказалось, мужчину перевели в отделение интенсивной терапии.

"Изначально, пока не было строгих ограничений, мы не планировали вакцинироваться. Хотели посмотреть, как люди будут жить с этими вакцинами, так как, с одной стороны, было страшно, что они не до конца проверены. Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели", - призналась вдова.

Panorāma задала вопрос о том, почему Артура Служба неотложной медицинской помощи не приняла сразу, директору службы Лиене Ципуле.

Ципуле рассказала, что одна из главных функций неотложной медицинской помощи на данный момент - не перегружать больницы пациентами, которые не должны туда попасть, так как мест недостаточно.

Видео: фрагмент сюжета передачи Panorāma (на латышском языке)