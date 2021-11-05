В Резекне и Даугавпилсе будет курсировать вакцинационный автобус

В Даугавпилсе вакцинационный автобус будет стоять на стоянке у дворца культуры на улице Смилшу с 14 до 17 часов. В субботу, 6 ноября, прививку можно будет сделать у дворца культуры с 14 до 18 часов, 7 ноября - с 14 до 19 часов, 8 ноября - с 13 до 16 часов.

В Резекне 5 ноября с 10:00 до 16:00 автобус будет припаркован у 5-й средней школы по улице Рупницас, 11. В субботу, 6 ноября, вакцинацию можно будет сделать с 9:00 до 16:00 на автостоянке у бывшего здания театра "Йорик". В воскресенье и понедельник автобус будет стоять у магазина Lidl с 9.00 до 16.00.