Пт, 5.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

В Германии матери за убийство пятерых своих детей дали пожизненный срок

ФОТО: EPA/SASCHA STEINBACH / POOL

В Германии суд приговорил к пожизненному заключению 28-летнюю женщину, убившую пятерых из шести своих детей, сообщает DW.

Судья назвал произошедшее трагедией и указал, что в связи с тяжестью преступления женщина будет лишена возможности спустя 15 лет просить помилования.

Женщина обвинялась в отравлении и удушении детей в сентябре прошлого года. На суде прозвучало, что она совершила преступление вскоре после того, как увидела фотографию своего мужа вместе с его новым партнером. В момент совершения преступления женщина отослала ему СМС-сообщение с угрозами, что он больше никогда не увидит своих детей.

Убитые дети были в возрасте от 18 месяцев до восьми лет. Старший ребенок женщины, которому на тот момент было 11 лет, во время совершения убийств не находился дома и таким образом спасся.

После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой, бросившись под поезд.

Приглашенный на суд эксперт отметил, что у женщины нет серьезных психологических проблем, однако она характеризуется как "нарциссическая личность".

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