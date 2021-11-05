В Германии матери за убийство пятерых своих детей дали пожизненный срок

Женщина обвинялась в отравлении и удушении детей в сентябре прошлого года. На суде прозвучало, что она совершила преступление вскоре после того, как увидела фотографию своего мужа вместе с его новым партнером. В момент совершения преступления женщина отослала ему СМС-сообщение с угрозами, что он больше никогда не увидит своих детей.