В Германии матери за убийство пятерых своих детей дали пожизненный срок
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению 28-летнюю женщину, убившую пятерых из шести своих детей, сообщает DW.
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению 28-летнюю женщину, убившую пятерых из шести своих детей, сообщает DW.
Судья назвал произошедшее трагедией и указал, что в связи с тяжестью преступления женщина будет лишена возможности спустя 15 лет просить помилования.
Женщина обвинялась в отравлении и удушении детей в сентябре прошлого года. На суде прозвучало, что она совершила преступление вскоре после того, как увидела фотографию своего мужа вместе с его новым партнером. В момент совершения преступления женщина отослала ему СМС-сообщение с угрозами, что он больше никогда не увидит своих детей.
После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой, бросившись под поезд.
Приглашенный на суд эксперт отметил, что у женщины нет серьезных психологических проблем, однако она характеризуется как "нарциссическая личность".
Галерея: Суд над матерью-убийцей