Поддержка в кризис: торговым и спортивным центрам могут выделить 50 миллионов евро

Государство поддержит налогоплательщиков - владельцев таких предприятий, потому что прежние механизмы помощи достигали их только частично, так как направлены были в основном на работников.

Помощь предназначена для компенсации падения оборота, чтобы покрыть эксплуатационные расходы - коммунальные услуги, включая электричество, воду и тепло, аренду недвижимости, выплаты по обязательствам, затраты на аутсорсинг.

Под обязательными платежами понимаются кредитные, процентные, лизинговые платежи, а под затратами на аутсорсинг - бухгалтерские услуги, управление, техническое обслуживание различных систем.

Из общей суммы около 30 миллионов евро предназначены для поддержки торговых центров, 14,5 миллиона евро - для спортивных центров, 5 миллионов евро - для культурных, развлекательных заведений.

Кроме того, около 500 000 евро необходимо Латвийскому агентству инвестиций и развития, которое будет администрировать программу.