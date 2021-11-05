Пт, 5.11.2021
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"Динамо" у себя дома всухую проиграло ХК "Сочи"

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: dinamoriga.lv

В пятницу, 5 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Счёт на 5-й минуте первого периода открыл Никита Зоркин, а в конце второго периода Кирилл Петьков и Мартин Бакош ещё дважды огорчили болельщиков рижской команды.

Рижское "Динамо" в данный момент с 23 очками в 25 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 22 очками в 27 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Запада.

Далее рижан ожидает ещё три домашних матчей - 7 ноября против "Йокерита", 15 ноября против "Адмирала" и 18 ноября против "Ак Барса".


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