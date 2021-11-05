"Динамо" у себя дома всухую проиграло ХК "Сочи"
В пятницу, 5 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В пятницу, 5 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).
Счёт на 5-й минуте первого периода открыл Никита Зоркин, а в конце второго периода Кирилл Петьков и Мартин Бакош ещё дважды огорчили болельщиков рижской команды.
Rīgas Dinamo nesniedz atbildi uz HK Soči trim gūtajiem vārtiem un piedzīvo zaudējumu. 🏒 pic.twitter.com/sOu4QM1ozM— TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) November 5, 2021
Рижское "Динамо" в данный момент с 23 очками в 25 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 22 очками в 27 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Запада.
Далее рижан ожидает ещё три домашних матчей - 7 ноября против "Йокерита", 15 ноября против "Адмирала" и 18 ноября против "Ак Барса".