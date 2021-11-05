"Динамо" у себя дома всухую проиграло ХК "Сочи"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Счёт на 5-й минуте первого периода открыл Никита Зоркин, а в конце второго периода Кирилл Петьков и Мартин Бакош ещё дважды огорчили болельщиков рижской команды.

Rīgas Dinamo nesniedz atbildi uz HK Soči trim gūtajiem vārtiem un piedzīvo zaudējumu. 🏒 pic.twitter.com/sOu4QM1ozM — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) November 5, 2021

Рижское "Динамо" в данный момент с 23 очками в 25 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. ХК "Сочи" с 22 очками в 27 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Запада.