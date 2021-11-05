ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча.
Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча.
22-летний нападающий принёс "волкам" победу в игре против австрийского "Зальцбурга" (2:1) красивым ударом на 60-й минуте. Футболист технично принял мяч, подработал его и нанёс неотразимый удар в ближнюю девятку.
🥇 Ronaldo, Benzema, Lewandowski & Nmecha were all up for Goal of the Week 👊— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021
Find out who came first...#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/wnKHFaoFeR
На звание лучшего гола недели также претендовали забитые мячи форварда "Реала" Карима Бензема (в ворота "Шахтёра"), нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ("Аталанте") и бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски (в ворота "Бенфики").
Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 23-24 ноября, а поединки заключительного тура запланированы на 7-8 декабря. Досрочно в 1/8 финала пробились "Аякс", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Бавария".