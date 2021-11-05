Пт, 5.11.2021
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ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

Лукас Нмеча ФОТО: AFP/SCANPIX

Автором лучшего гола по итогам прошедших на этой неделе матчей Лиги чемпионов стал нападающий "Вольфсбурга" Лукас Нмеча.

22-летний нападающий принёс "волкам" победу в игре против австрийского "Зальцбурга" (2:1) красивым ударом на 60-й минуте. Футболист технично принял мяч, подработал его и нанёс неотразимый удар в ближнюю девятку.

На звание лучшего гола недели также претендовали забитые мячи форварда "Реала" Карима Бензема (в ворота "Шахтёра"), нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ("Аталанте") и бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски (в ворота "Бенфики").

Матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов состоятся 23-24 ноября, а поединки заключительного тура запланированы на 7-8 декабря. Досрочно в 1/8 финала пробились "Аякс", "Ювентус", "Ливерпуль" и "Бавария".


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