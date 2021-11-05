ВИДЕО ⟩ Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов

22-летний нападающий принёс "волкам" победу в игре против австрийского "Зальцбурга" (2:1) красивым ударом на 60-й минуте. Футболист технично принял мяч, подработал его и нанёс неотразимый удар в ближнюю девятку.

🥇 Ronaldo, Benzema, Lewandowski & Nmecha were all up for Goal of the Week 👊



Find out who came first...#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/wnKHFaoFeR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021

На звание лучшего гола недели также претендовали забитые мячи форварда "Реала" Карима Бензема (в ворота "Шахтёра"), нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ("Аталанте") и бомбардира "Баварии" Роберта Левандовски (в ворота "Бенфики").