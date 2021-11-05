В Литве за сутки выявлено 3183 новых случая Covid-19, в Эстонии - 1435

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3183 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 22 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3478 человек, полную схему прививки завершили 12 498 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1955 пациентов с Covid-19, что на несколько десятков больше, чем вчера, 146 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 9,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного вырос и составил 1397,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов поднялась до 17,9%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7821 тест на коронавирус, позитивный результат дали 1435 тестов. 894 позитивных теста принадлежат невакцинированным, а 541 полностью вакцинированным людям.

За сутки в больницах открыли 70 новых историй болезни, скончались 7 зараженных Covid-19 пациентов: 67-летний мужчина, 77-летняя женщин, две 82-летние женщины, 86-летняя женщина и две 88-летние женщины.

По состоянию на утро пятницы на лечении из-за коронавируса в больницах находятся 600 человек, с тяжелой формой Covid-19 госпитализированы 439 человек, из которых в свою очередь 307 (69,9 процента) не вакцинированы, а у 132 человек (30,1 процента) курс вакцинации завершен.