Пт, 5.11.2021
Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели Юлия, вдова умершего от Covid-19
Юлия, вдова умершего от Covid-19
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Пульмонолог Резекненской больницы: мы не можем выйти из локдауна после 15 ноября

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Латвия не может выйти из локдауна после 15 ноября, потому что люди продолжают собираться, и охват вакцинацией низкий, особенно в Латгале, заявил в ходе дискуссии "Готова ли Латгале выйти из локдауна со всей Латвией?" пульмонолог Резекненской больницы Константин Щербаков.

По его словам, в Резекненскую больницу попадают в основном непривитые пациенты, а у тех, кто привит, есть сопутствующие заболевания.

"Может быть, я паникер и пессимист, но мы не можем выйти из локдауна 15 ноября, потому что я не чувствую, что сейчас локдаун - я иду с работы, вижу людей в магазинах, в очереди у Lidl", - заявил врач.

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"Нужно идти и прививаться. Заболеваемость сегодня настолько высока, что антитела получат все, но самый простой и безопасный способ получить антитела - это вакцинация. Не нужно играть в русскую рулетку и надеяться на естественный иммунитет. Вакцинация - это способ не заразиться и не попасть в наше отделение", - сказал Щербаков.

По его словам, аргументы о "непроверенной вакцине" не выдерживают критики, так как ее получило множество людей во всем мире, что можно считать крупнейшим исследованием, когда-либо проводившимся по лекарствам.

Также, по словам Щербакова, аргументом не может быть "мое тело, что хочу, то и я делаю", потому что без вакцинации человек может заразить, например, свою мать, которая попадет в больницу и умрет.


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