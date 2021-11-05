Пульмонолог Резекненской больницы: мы не можем выйти из локдауна после 15 ноября

По его словам, в Резекненскую больницу попадают в основном непривитые пациенты, а у тех, кто привит, есть сопутствующие заболевания.

"Может быть, я паникер и пессимист, но мы не можем выйти из локдауна 15 ноября, потому что я не чувствую, что сейчас локдаун - я иду с работы, вижу людей в магазинах, в очереди у Lidl", - заявил врач.

"Нужно идти и прививаться. Заболеваемость сегодня настолько высока, что антитела получат все, но самый простой и безопасный способ получить антитела - это вакцинация. Не нужно играть в русскую рулетку и надеяться на естественный иммунитет. Вакцинация - это способ не заразиться и не попасть в наше отделение", - сказал Щербаков.

По его словам, аргументы о "непроверенной вакцине" не выдерживают критики, так как ее получило множество людей во всем мире, что можно считать крупнейшим исследованием, когда-либо проводившимся по лекарствам.