Муж Седоковой не получил ни одного предложения о продолжении карьеры

После ухода из подмосковной команды "Химки" Тимма попробовал себя в Летней лиге НБА, но после ему пришлось вернуться в Европу.

"Спорт-экспресс" пишет, что итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что к Янису есть интерес со стороны двух клубов Евролиги - "Олимпиакоса" и "Монако", а также двух участников Еврокубка - "Валенсии" и "Локомотива-Кубань", но это оказалось не так.

СМИ пишут, что якобы Янис так и не получил ни одного предложения от серьезных команд. В ноябре Тимма по-прежнему без контракта и рискует полностью пропустить текущий сезон.

Журналисты не объясняют, с чем может быть связано такое развитие событий. Возможно, это репутация спортсмена. Он ранее громко покидал "Олимпиакос", а из "Химок" ушел еще громче.

Янис попытался объяснить свою ситуацию в недавнем интервью латвийским СМИ. Он утверждал, что во всем виноват не только тренер Мальцев, но и партнеры, которые "вонзили нож ему в спину".

По словам спортсмена, он "простил" задержку зарплаты и долги, его интересовала лишь возможность играть в нормальное время на поле. Ему было важно уйти туда, где бы ему дали играть в баскетбол.

"Я понял, что меня там не уважают не только как баскетболиста, но и как человека", - объяснил Янис свое поведение, когда он внезапно ушел в раздевалку и уехал домой прямо во время матча. После он был готов вернуться, но команда не приняла его обратно.

"Игроки, за которых я в начале сезона вступался, убедил Куртинайтиса выпустить их на площадку и дать освоиться, в итоге вонзили нож мне в спину. Свои... " - цитирует портал спортсмена.

Напомним, 9 августа латвийский баскетболист Янис Тимма дебютировал в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 11 очками, что помогло его команде "Орландо Мэджик" одержать победу. Популярная российская певица Анна Седокова поддержала супруга.