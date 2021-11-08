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Интервью с руководителем продуктов сферы личного страхования AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” Линардом Лоцансом

Пандемия Covid-19 из всех видов страхования больше всего повлияла на страхование здоровья. Какие произошли изменения?

Пандемия безусловно повлияла на всю сферу страхования, в особенности на страхование путешествий и здоровья. Компании всё чаще констатируют, что работники жалуются на выгорание и психологические проблемы, которые прежде не казались существенными и распространёнными. Именно во время пандемии многие страховщики начали предлагать услуги психологов и психотерапевтов в рамках страхования здоровья, что ранее не являлось распространённой практикой. BAN и многие другие страховщики начали оплачивать предоставляемые врачами удалённые консультации, которые в кризисные моменты пандемии являются практически единственным безопасным способом получить врачебную консультацию.

В общем можно сказать, что за время пандемии продукт страхования здоровья стал разносторонней, конкуренция среди страховщиков – жёстче, а клиент за ту же сумму может приобрести лучшие полиса.

За 2020 год резкий рост портфеля страхования здоровья не произошёл, объём подписанных премий на Латвийском рынке вырос на 4%. Скорее наблюдалось некое перераспределение рынка: в сферах, затронутых пандемией, компании более не могли себе позволить страхование, в то время как другие, включая тех, кто прежде не страховал своих работников, приобретали полиса.

В первые две четверти 2021 года на Латвийском рынке страхования здоровья наблюдался немного более активный рост, и объём подписанных премий вырос на 9%.

Как изменились объёмы выплаченных компенсаций, и почему произошли изменения?

В первой половине 2021 года выплаченные компенсации выросли на 21% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Безусловно, одной из главных причин такого роста стало повышение цен на медицинские услуги.

С августа 2017 года до августа 2021 года цены на амбулаторные и стоматологические услуги выросли больше, чем на 26 процентов, что означает, что цены на медицинские услуги растут каждый год гораздо сильнее, чем в других сферах. В связи с нехваткой персонала медицинские учреждения так же каждый год повышают заработную плату работников, поэтому рост цен на медицинские услуги неизбежен и в будущем.

Другая причина, однозначно, заключается в том, что по крайней мере в первые 9 месяцев этого года медицинские услуги были более доступные, чем в 2020 году, когда в течение долгого времени их получение было затруднено.

Какие изменения видны в выборе покрытия полисов?

Клиенты гораздо более тщательно оценивают качество покрытия полиса. Сильно меньше становится компаний, которые покупают полиса только для галочки, и у которых единственный критерий при выборе – это цена полиса. Многие клиенты стали требовательней и хотят получить полис с как можно более широким спектром услуг. Это вполне понятно, так как для получения медицинских услуг, оплачиваемых государством, необходимо стоять в длинных очередях. Немаловажна и возможность оплаты услуг в медицинских учреждениях с помощью карточки страхования. Также неизменно актуальным остаётся включение в полис стоматологических услуг.

Как в условиях пандемии изменилось предложение BAN?

Наш продукт страхования здоровья уже исторически был с очень широким спектром оплачиваемых услуг, и исключений было сравнительно мало. Во время пандемии мы, конечно, следили за тенденциями на рынке и дополняли предложения тем, что конкретному клиенту было необходимо в данный момент, и на что был спрос.

Мы создали и предлагаем обладателям полисов страхования здоровья пополнить полис дополнительным покрытием «Страхование заболевания Covid-19». В случае, если человек заболел Covid-19, и болезнь проходит в средней или тяжёлой форме, в связи с чем необходимо лечение в больнице, BAN выплачивает однократную компенсацию, указанную в полисе. Обычно сумма варьируется от 1000 до 2000 евро, но возможно и больше по желанию компании.

Помимо всего сказанного, мы ввели множество э-решений и минимизировали бюрократические процессы, чтобы быть удобней и понятней для наших клиентов и партнёров, а также вместе помогать сражаться с пандемией.

Как вообще компании и учреждения выбирают себе страховщика? Какие главные критерии выбора?

Планируя приобретать полиса, компаниям для начала необходимо понять потребности коллектива: какие услуги необходимо включить в полис и на что делать акцент: на лечение, реабилитацию или укрепление здоровья.

Если прежде полиса не было, рекомендуем уделить данному вопросу немного больше времени и проанализировать возрастную и половую структуру работников, а также вредные факторы на рабочем месте. В данном вопросе полезной будет консультация страховщика, который может помочь советом и накопленным опытом.

Оценивая страховое предложение, рекомендуем обратить внимание не только на страховые суммы и лимиты, а также на то, насколько удобно будет получать услуги в медицинских учреждениях, какая часть услуг будет доступна с оплатой по карточке страхования и как часто оплата конкретных услуг карточкой не будет доступна.

Например, у BAN заключены договора с ведущими медицинскими учреждениями, такими как Veselības centrs 4, ARS, центры здоровья MFD, поликлиники сети VCA и др. Услуги можно получить более чем в 1200 учреждениях по всей Латвии, где почти всегда (в 89% случаев) за полученные услуги можно удобно расплатиться карточкой страхования здоровья BAN.

Могут ли на выбор страховщика, покрытия полиса и другие аспекты повлиять сами работники, или выбор только в руках руководства компаний и учреждений?

Страхование здоровья является одним из способов мотивации работников, поэтому безусловно работники учувствуют в процессе выбора полиса. Если компания уже приобретала страхование здоровья ранее, то обычно проводится опрос работников, чтобы узнать, что понравилось в полисе, а чего не хватило. Финансовый аспект и принятие окончательного решения всё же находятся в руках руководства компании.

Клиенты требуют и современного обслуживания клиентов? Какое оно у БАН?

Сервис для подачи заявления на компенсацию и скорость её выплаты очень важны, ведь никто не хочет долго ждать, пока ему вернут потраченные средства.

Процесс подачи заявлений в BAN простой, удобный и современный, он возможен в филиале, по электронной почте и через интернет-портал BAN (в т.ч. через мобильный телефон). Именно сейчас для удобства клиентов создаётся современное приложение для мобильного телефона, которое является следующим шагом в улучшении сервиса подачи заявлений в нашей компании. Обработка поданных чеков у нас осуществляется действительно быстро: 92% чеков компенсируются в течение 1-2 дней.

Выбирая страховщика, компании важно обратить внимание и на то, насколько удобно будет использовать полис после заключения договора. Каким будет процесс добавления работников, как будет происходить исключение работников из полиса?

BAN обеспечивает удобный и простой клиентский сервис. Работодатель в любой день в течение действия полиса может без дополнительных ограничений добавить в полис своих новых работников или исключить тех, кто покинул компанию. Для изменений в полисе достаточно всего лишь электронного письма с авторизованного адреса. Не менее важно и то, как будет происходить коммуникация со страховщиком и как будут решаться нестандартные ситуации. В совокупности это можно назвать хорошим клиентским сервисом.

Мы по-настоящему гордимся тем, что клиенты ценят сервис в BAN, что подтверждает тот факт, что 86 процентов компаний возобновляют полиса у нас на следующий период.

Работники в компаниях и учреждениях разные, их потребности тоже отличаются? Готовы ли страховщики предлагать индивидуальные решения для разных групп?

Конечно, потребности работников могут отличаться, и хороший страховщик всегда будет искать способ, как предложить решение для конкретных нужд клиента.

Если коллектив большой и в нём работают люди разного возраста, стоит подумать, необходимо ли всем работникам покупать одинаковые полиса или лучше разделить работников на группы, и выбрать для каждой группы более подходящее покрытие полиса. Выбирать уровень покрытия полиса также можно основываясь на стаже работника или его вкладе в деятельность компании.

Каждый страховщик выделяет что-то особенное в своих услугах. Предлагаете ли вы что-то такое, чего нет у ваших конкурентов или хотя бы есть не у всех страховщиков?

Считаем, что у BAN одна из лучших стоматологических программ, кроме того, услуги, полученные в любых учреждениях, оплачиваем в одинаковом объёме. Это означает, что за услуги, полученные в учреждениях, не являющихся договорными, выплата не уменьшается.

Нужно упомянуть и тот факт, что мы являемся одними из немногих, кто предлагает приобрести страхование здоровья и совсем небольшим коллективам. Также и цены на наши полиса в основном самые выгодные.