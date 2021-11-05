Врач: политики в Латгале допустили ошибку, призывая ждать российскую вакцину

Он считает, что на низкий охват вакцинацией и высокую заболеваемость Covid-19 в Латгале повлияло множество факторов. Среди прочего, ошибки были допущены как местными, так и национальными политиками.

"Были и меньшие, и большие ошибки со стороны правительства и местных политиков. Были ошибки со стороны местных политиков, которые призывали - подождите, мы обеспечим вам вакцину из России", - сказал Корсак.

Есть и такие, кто набирает политический капитал, призывая других не вакцинироваться, хотя сами получили прививку.

Корсакс считает, что людей можно убедить вакцинироваться, общаясь с ними индивидуально. У него есть положительный опыт работы с большими коллективами, которые врач мотивировал прививаться. Корсакс рассказал, что, например, на Резекненском мясокомбинате первый раз изъявили готовность привиться 30 человек из примерно 300 работников, а второй раз уже 130.

Проректор Даугавпилсского университета по науке Арвид Баршевскис отметил, что

низкий охват вакцинацией - это в некоторой степени недоверие к политикам. Он также считает, что к людям следует обращаться на их родном языке.