Возвращение легенды! Хави стал главным тренером "Барселоны"

Во главе "Барселоны" Хави сменит Рональда Кумана, который был отправлен в отставку 27 октября. Хави подписал контракт с "Барсой" до 2024 года, а его презентация в качестве главного тренера состоится 8 ноября.

Ранее Хави возглавлял катарский клуб "Аль-Садд", который согласился отпустить своего наставника в "Барселону". По информации Mundo Deportivo, "Барселона" и Хави выплатят катарскому "Аль-Садду" компенсацию за переход тренера в каталонский клуб. По данным источника, общая сумма компенсации составляет 5 миллионов евро. Её "Барселона" и Хави заплатят совместно - по €2,5 млн каждый.

Хави большую часть карьеры выступал за "Барселону" (1998-2015) и завоевал с клубом 25 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и восемь титулов чемпионов Испании. В 2015-м он перешёл в "Аль-Садд", а в 2019-м стал главным тренером катарской команды, с которой выиграл 7 трофеев, в том числе чемпионство.

"Так и должно было случиться. Добро пожаловать домой", - гласит публикация "Барселоны" в соцсетях.