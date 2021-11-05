Пт, 5.11.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Вот это улов: 18-килограммовый лосось сломал весы рыбака из Эстонии

Раймондс Ориеховс со своим уловом. ФОТО: Erakogu

Проживающий в волости Хяэдемеэсте, Эстония, 68-летний Раймондс Ориеховс поймал в море лосося весом 18 килограммов. Место своей рыбалки он, естественно, не разглашает, но говорит, что этой гигантской рыбины хватило не только на всю его семью, но и на друзей, пишет Rus.Postimees.

Вес рыбы с точностью до граммов Ориеховс не знает, так как при ее взвешивании сломались весы. Лосось попал в сети в субботу утром. По словам сына рыбака Димо, место рыбалки завещал отцу тесть.

"Каждый год мы ловим там большую и маленькую рыбу, но такой огромный экземпляр раньше нам не попадался. Настоящий рыбак не расскажет, где поймал рыбу, иначе все туда пойдут", - рассказал сын.

В море Ориеховс сразу же заметил, что в сетях может оказаться крупная рыба: поплавки были погружены под воду. Лосось попал в сеть лишь нижней челюстью, из-за чего его было трудно достать с помощью сачка, но с третьего раза это все-таки это удалось. Однако Ориеховсу пришлось изрядно повозиться и, как говорит Димо, вообще удивительно, что отец и лосось поместились в одной лодке. "К счастью, рыба попала в сети недалеко от берега, глубина была чуть выше колена", - объяснил он.

Когда рыбак добрался до берега, он еще некоторое время сидел на песке и отдыхал. О своей победе отец тут же сообщил сыну, а потом вновь отправился в море, чтобы внимательнее осмотреть сети. Но там уже ничего не было.


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