Вот это улов: 18-килограммовый лосось сломал весы рыбака из Эстонии

Вес рыбы с точностью до граммов Ориеховс не знает, так как при ее взвешивании сломались весы. Лосось попал в сети в субботу утром. По словам сына рыбака Димо, место рыбалки завещал отцу тесть.

"Каждый год мы ловим там большую и маленькую рыбу, но такой огромный экземпляр раньше нам не попадался. Настоящий рыбак не расскажет, где поймал рыбу, иначе все туда пойдут", - рассказал сын.

В море Ориеховс сразу же заметил, что в сетях может оказаться крупная рыба: поплавки были погружены под воду. Лосось попал в сеть лишь нижней челюстью, из-за чего его было трудно достать с помощью сачка, но с третьего раза это все-таки это удалось. Однако Ориеховсу пришлось изрядно повозиться и, как говорит Димо, вообще удивительно, что отец и лосось поместились в одной лодке. "К счастью, рыба попала в сети недалеко от берега, глубина была чуть выше колена", - объяснил он.