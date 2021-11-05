Италия будет выдавать ковид-сертификаты привитым вакцинами, не одобренными в ЕС

Бустерный укол необходимо сделать не ранее 28 дней и не позднее 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации, указало итальянское ведомство.

С 1 июля в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии действуют цифровые Covid-сертификаты. Они делятся на 3 вида - подтверждающие вакцинацию от этого заболевания, отрицательный тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2 или выздоровление после перенесенной болезни.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому Covid-сертификату Европейского Союза. Однако это решение не означает признание российской вакцины от Covid-19 в Евросоюзе, указали в ЕК. Этот препарат уже используется, в частности, в Сан-Марино.

ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V"