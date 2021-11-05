Италия будет выдавать ковид-сертификаты привитым вакцинами, не одобренными в ЕС
Власти Италии будут выдавать сертификаты вакцинации от Covid-19 людям, которые ранее сделали прививки от ковида препаратами, не одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), в том числе российским "Спутником V". Но для получения сертификата эти люди должны сначала получить дополнительную (бустерную) дозу вакцины на основе технологии мРНК - от BioNTech/Pfizer или Moderna, сообщает агентство ANSA в пятницу, 5 ноября со ссылкой на министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца.