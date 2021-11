В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров AS «Olainfarm» от 14 октября 2021 года большинством голосов акционеров акции AS «Olainfarm» будут исключены из регулируемого рынка, и акции предприятия больше не будут торговаться на бирже NASDAQ Riga. Чтобы обеспечить возможность акционерам AS «Olainfarm» получить за акции их справедливую стоимость, в настоящее время проводится обязательный откуп акций AS «Olainfarm». Он проводится в соответствии с положениями Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики и контролируется Комиссией рынка финансов и капитала.