Covid-19: Лекарство Pfizer во время испытаний показало эффективность 89%

Разработанный компанией медикамент против Covid-19 Paxlovid на 89% снизил риск госпитализации или смерти больным Covid-19 пациентам с высоким риском прогрессирования болезни в тяжелой форме, сообщил Pfizer.

В исследовании принимали участие 775 невакцинированных взрослых, у которых Covid-19 протекал в легкой или средне-тяжелой форме, и у которых был высок риск попасть в больницу и умереть из-за таких проблем как ожирение, диабет, болезни сердца и т.д.

Лечение было начато спустя три-пять дней после первых симптомов и продолжалось пять дней. Менее 1% пациентов, получивших лекарство, потребовалась госпитализация, не умер ни один человек.

Компания Pfizer начала разрабатывать свое лекарство в марте 2020 года и планирует по возможности скорее подать данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.