Пт, 5.11.2021
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Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании о новых противовирусных таблетках
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Covid-19: Лекарство Pfizer во время испытаний показало эффективность 89%

ФОТО: AFP/SCANPIX

Американская фармацевтическая компания Pfizer в пятницу сообщила, что ее лекарство для лечения Covid-19 во время клинических испытаний показало эффективность предотвращения риска госпитализации или смерти в размере 89%, сообщает AFP.

Разработанный компанией медикамент против Covid-19 Paxlovid на 89% снизил риск госпитализации или смерти больным Covid-19 пациентам с высоким риском прогрессирования болезни в тяжелой форме, сообщил Pfizer.

В исследовании принимали участие 775 невакцинированных взрослых, у которых Covid-19 протекал в легкой или средне-тяжелой форме, и у которых был высок риск попасть в больницу и умереть из-за таких проблем как ожирение, диабет, болезни сердца и т.д.

Лечение было начато спустя три-пять дней после первых симптомов и продолжалось пять дней. Менее 1% пациентов, получивших лекарство, потребовалась госпитализация, не умер ни один человек.

Компания Pfizer начала разрабатывать свое лекарство в марте 2020 года и планирует по возможности скорее подать данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Сегодняшние новости - реальный поворотный пункт в глобальных попытках остановить эту разрушительную пандемию", - сообщил руководитель Pfizer Альберт Бурла.


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