Пт, 5.11.2021
Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели Юлия, вдова умершего от Covid-19
Юлия, вдова умершего от Covid-19

Больную Covid-19 женщину оштрафовали на 700 евро за поездку в общественном транспорте

Полицейские. Иллюстративное фото ФОТО: Valsts policija

В четверг, 4 ноября, в 12:00 Госполиция получила информацию о том, что в Вентспилсском крае в общественном транспорте на рейсе Пилтене - Вентспилс находится зараженное Covid-19 лицо. Стражи порядка отправились по вызову и остановили автобус в волости Таргалес. Автобус провел в пути примерно десять минут.

Полицейские зашли в автобус, зная имя больной Covid-19, и выяснили, где она сидит. Женщина этот факт не скрывала и заявила, что узнала о болезни 31 октября.

Стоит отметить, что в автобусе находились семь пассажиров, двое из которых - несовершеннолетние. Все пассажиры, в том числе и заболевшая, использовали маски для лица.

Стражи порядка связались с SPKC и объяснили ситуацию, на что получили указания дать всем пассажирам автобуса номер телефона SPKC, по которому необходимо позвонить для получения дальнейших указаний.

На место событий приехал второй автобус, куда пересели пассажиры, а в автобусе, в котором находилась заболевшая, была произведена дезинфекция.

Женщина пояснила, что ехала в Вентспилсскую больницу за направлением на обследование, она утверждала, что не знала, что больные Covid-19 не могут передвигаться на общественном транспорте. За это нарушение женщина была оштрафована на 700 евро.

Напомним, за несоблюдение комендантского часа, изоляции, самоизоляции, карантина или домашнего карантина, а также за нарушение ограничений на собрания физическому лицу грозит штраф от 10 до 2000 евро. Госполиция призывает быть ответственными и соблюдать указания медиков.


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