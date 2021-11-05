Больную Covid-19 женщину оштрафовали на 700 евро за поездку в общественном транспорте

Полицейские зашли в автобус, зная имя больной Covid-19, и выяснили, где она сидит. Женщина этот факт не скрывала и заявила, что узнала о болезни 31 октября.

Стоит отметить, что в автобусе находились семь пассажиров, двое из которых - несовершеннолетние. Все пассажиры, в том числе и заболевшая, использовали маски для лица.

Стражи порядка связались с SPKC и объяснили ситуацию, на что получили указания дать всем пассажирам автобуса номер телефона SPKC, по которому необходимо позвонить для получения дальнейших указаний.

На место событий приехал второй автобус, куда пересели пассажиры, а в автобусе, в котором находилась заболевшая, была произведена дезинфекция.

Женщина пояснила, что ехала в Вентспилсскую больницу за направлением на обследование, она утверждала, что не знала, что больные Covid-19 не могут передвигаться на общественном транспорте. За это нарушение женщина была оштрафована на 700 евро.