Выявлен 1821 новый случай Covid-19, скончались 43 человека

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

восемь человек в возрасте от 50 до 59 лет;

десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

13 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

девять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

девять человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 39 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1272 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 549 были вакцинированы.

После длительного роста, когда 30 октября 14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла 1801,2 случая на 100 000 населения, за последние дни этот показатель немного снизился и составляет менее 1800 случаев. Вчера он составил 1722,1, сегодня - 1652,8 случая.

Вчера в Латвии было сделано 25 814 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 228 681 человека, 3444 человека с этим заболеванием скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1554 до 1539, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 185 пациентов с Covid-19, выписаны - 166.

В настоящее время в больницах находятся 1293 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 246 человек (15,98%) тяжелое.