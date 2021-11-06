Сб, 6.11.2021
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Эрика Сташкевич, переболевшая Covid-19

Видео ⟩ "Нас пока не спалили": Лобода об отце Тильды, ссорах с Крапивиной и новом возлюбленном

Светлана Лобода ФОТО: Кадр из видео

Популярная исполнительница Светлана Лобода стала гостьей YouTube-шоу "Экзамен". В интервью Маше Ефросининой она рассказала о том, почему рассталась с Нателлой Крапивиной и что сейчас происходит в ее жизни. 

ФОТО: Кадр из видео

О райдере и помощнице Людочке

В райдере Лободы обязательно должны быть носки определенной фирмы. Дело в том, что Светлана не стирает носки, а сразу их выбрасывает. После гастролей новые пары она может привезти  домой. Еще одним обязательным пунктом в райдере певицы является наличие различных чаев. 

Звезда требует, чтобы всегда был выполнен технический райдер. Светлана заметила, что бытовой райдер у нее довольно прост. Каждый день ей помогает ее администратор - Людочка. Она для Лободы все - всегда рядом, моет за ней стакан, помогает застегивать обувь и прочее.

"У нее практически нет своей жизни", - подчеркивает Светлана. 

О мужчинах рядом

Мужчине, который рядом с певицей, приходится мириться с ее работой и сумасшедшим графиком. Лобода указывает, что это для нее приоритет. Ее нынешний возлюбленный говорит, что это невероятно сложно. Светлана считает, что работе нужно отдаваться 24 часа в сутки. Певица не стала скрывать, что ее мужчины ранее сначала гордились тем, что она такая, а после выдвигали условия и эти отношения прекращались. 

"Меня немного ломает, и в силу того, что я его люблю... никогда такого не говорила... я уступаю ему", - сказала артистка о своем новом избраннике.

Певица показала кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Но на вопрос, помолвочное ли оно, уклончиво ответила, что это подарок.

О младшей дочери 

Светлана отметила, что у них верующая семья. Ее младшая дочь Тильда некрещеная, а потому она пока не хочет ее показывать. Лобода подчеркивает, что она "сумасшедшая мама" и все хочет контролировать. 

Артистка объяснила, что Тильда была незапланированным ребенком. Признаки беременности она впервые ощутила на гастролях в Майами. Первые три месяца Светлана испытывала невероятный токсикоз. 

"Я не люблю незапланированные вещи... Я не знала, как с этим справляться", - признается звезда. 

После она поняла, что у нее будет маленькое чудо, и приняла это. 

Лобода считает, что она "человек энергии". Светлана прислушалась к своей маме и решила до определенного возраста не показывать своего ребенка. На это ее натолкнул опыт с первой дочерью Евой. После того, как она публично показала ее лицо, они с малышкой попали в больницу с температурой 40 и воспалением почек. 

Певица не разрешает детям никакие соцсети. Старшая дочь хочет завести Instagram и TikTok, но Светлана ей этого не позволяет. 

Об отце Тильды

Отца Тильды Светлана скрывает от общественности. Артистка отметила, что делает это потому, что многое в ее жизни обсуждается публично. Когда у нее возникнет необходимость и она будет готова об этом говорить, она это сделает. Пока Лобода не готова из-за того, что появятся те, кто это будет активно обсуждать. Ей не нравится, что сейчас стерта грань недосягаемости артиста. 

"Когда-то, когда я начинала свою карьеру, меня беспокоила каждая статья... Сейчас мне абсолютно все равно... Для меня приоритеты сместились... У меня нет времени подумать", - говорит певица. 

Сейчас ей удается скрываться от общественности со своим любимым мужчиной. Светлана год как живет в Европе (страну звезда не уточнила). Там она совершенно свободно ходит в рестораны со своим возлюбленным. 

"Нас пока не спалили", - говорит она.

Лобода не стала отвечать на вопрос об отце Тильды. Она заметила, что молчит не из-за контракта. Это ее личное решение.

"Давать девочкам любовь" - это то, что дают отцы дочерям певицы. 

О ссорах с Нателлой Крапивиной

"Нателла Крапивина - очень важный человек в моей жизни", - сказала Лобода. Их встреча, по ее словам, очень сильно поменяла жизнь обеих. С первого момента они поняли, что их объединяет что-то энергетически сильное. 

Через год после знакомства Крапивина предложила Лободе снять клип, который показал бы, какая она на самом деле. 

"Нателла Крапивина - это идейный вдохновитель", - призналась певица. 

Со временем Светлана стала выглядеть как супердорогая артистка. Постепенно она поняла, что ей надо вкладывать в свою внешность. Со временем у Лободы сформировалась команда. Крапивина придумывала идею, а после они ее реализовывали: "Мы все делали на коленках... Мы выдавали сумасшедший продукт".

Работа с Нателлой всегда была через ругань, но именно так получался хороший результат, от которого замирало сердце. Так было много лет. После Светлана начала делать перформансы и привлекать других специалистов. Крапивина стала больше уходить в кино. А потом Лобода узнала, что ждет ребенка, уехала в США и после родила Тильду. Примерно год они с Нателлой не разговаривали.

Ролик Superstar Светлана Лобода сделала самостоятельно. Продюсер его не одобрила - она видела артистку другой. Но все-таки они помирились и продолжили работать. 

"Происходит такой момент, что мы друг без друга не можем... Потому что мы родственные души", - признается Светлана. 

Они договорились и стали продолжать работать вместе. Какое-то время они делали так, как хочет Светлана. Казалось, что все встает на свои места. То, что Крапивина заявила о том, что перестала быть ее продюсером, не стало сюрпризом для Лободы. 

"Все к этому шло", - заметила артистка. 

Светлана позволяла говорить, что она продукт Нателлы Крапивиной, хотя многие вещи для своей карьеры певица делала сама. Их союз был невероятным альянсом.

"У нее все через протест... Я бы никому это не простила... Она - моя родная душа. Мы только сейчас начали общаться после этого инцидента", - сказала певица, имея в виду заявление Нателлы в адрес Филиппа Киркорова. 

Видео: Интервью со Светланой Лободой


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