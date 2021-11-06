Видео ⟩ "Нас пока не спалили": Лобода об отце Тильды, ссорах с Крапивиной и новом возлюбленном

"Меня немного ломает, и в силу того, что я его люблю... никогда такого не говорила... я уступаю ему", - сказала артистка о своем новом избраннике.

Певица показала кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце правой руки. Но на вопрос, помолвочное ли оно, уклончиво ответила, что это подарок.

О младшей дочери

Светлана отметила, что у них верующая семья. Ее младшая дочь Тильда некрещеная, а потому она пока не хочет ее показывать. Лобода подчеркивает, что она "сумасшедшая мама" и все хочет контролировать.

Артистка объяснила, что Тильда была незапланированным ребенком. Признаки беременности она впервые ощутила на гастролях в Майами. Первые три месяца Светлана испытывала невероятный токсикоз.

"Я не люблю незапланированные вещи... Я не знала, как с этим справляться", - признается звезда.

После она поняла, что у нее будет маленькое чудо, и приняла это.

Лобода считает, что она "человек энергии". Светлана прислушалась к своей маме и решила до определенного возраста не показывать своего ребенка. На это ее натолкнул опыт с первой дочерью Евой. После того, как она публично показала ее лицо, они с малышкой попали в больницу с температурой 40 и воспалением почек.

Певица не разрешает детям никакие соцсети. Старшая дочь хочет завести Instagram и TikTok, но Светлана ей этого не позволяет.

Об отце Тильды

Отца Тильды Светлана скрывает от общественности. Артистка отметила, что делает это потому, что многое в ее жизни обсуждается публично. Когда у нее возникнет необходимость и она будет готова об этом говорить, она это сделает. Пока Лобода не готова из-за того, что появятся те, кто это будет активно обсуждать. Ей не нравится, что сейчас стерта грань недосягаемости артиста.

"Когда-то, когда я начинала свою карьеру, меня беспокоила каждая статья... Сейчас мне абсолютно все равно... Для меня приоритеты сместились... У меня нет времени подумать", - говорит певица.

Сейчас ей удается скрываться от общественности со своим любимым мужчиной. Светлана год как живет в Европе (страну звезда не уточнила). Там она совершенно свободно ходит в рестораны со своим возлюбленным.

"Нас пока не спалили", - говорит она.

Лобода не стала отвечать на вопрос об отце Тильды. Она заметила, что молчит не из-за контракта. Это ее личное решение.

"Давать девочкам любовь" - это то, что дают отцы дочерям певицы.

О ссорах с Нателлой Крапивиной

"Нателла Крапивина - очень важный человек в моей жизни", - сказала Лобода. Их встреча, по ее словам, очень сильно поменяла жизнь обеих. С первого момента они поняли, что их объединяет что-то энергетически сильное.