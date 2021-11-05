Павлютс: после окончания локдауна поблажек для непривитых не будет

Люди, не получившие сертификаты вакцинации к установленному сроку, по-прежнему будут сталкиваться с ограничениями, а работа некоторых из них может быть временно приостановлена.

"Мы сказали, что 15 ноября локдаун закончится, даже понимая, что данные будут не очень хорошими, но мы предотвратили гораздо большее ухудшение.

Целью локдауна было предотвратить еще большую волну заболеваемости, которая сейчас прекратилась и начинает ослабевать, а также избежать переполненности больниц.

Из локдауна выйдем так же, как в него вошли - будет "зеленый режим", при котором только вакцинированные и переболевшие люди будут иметь доступ к разным видам услуг. По сути, это то, к чему мы стремимся. То, что может измениться - больше будут использоваться экспресс-тесты на антигены, намного больше. Люди, не прошедшие вакцинацию, должны рассчитывать, что поблажек не будет", - говорит Павлютс.

С 15 ноября начнет действовать требование для государственных служащих иметь действующий сертификат. Это государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя и другие. "Для тех, кто занимается обслуживанием клиентов очно, есть вторая дата - 15 декабря - пожалуйста, не опоздайте", - призывает министр.

На вопрос о том, не приведет ли обязательная вакцинация против Covid-19 к таким последствиям, как закрытие небольших магазинов в сельской местности, министр здравоохранения ответил отрицательно: "Конечно, могут быть некоторые последствия, но я думаю, что они будут меньше, чем кажется сейчас. Я просто знаю, каковы эти цифры - количество людей, которые не будут вакцинированы до 15 ноября.

Справимся! А те, кто не начал вакцинацию к этому сроку, могут считаться с тем, что никаких отступлений не будет, будет приостановка, как и планировалось".

По словам Павлютса, возможные последствия в связи с теми, кто будет противиться вакцинации, намного меньше, чем трудности, которые мы уже испытываем как общество - 50 смертей за день, закрытая экономика, локдаун и т. д.