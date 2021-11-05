"Динамо" подписало контракт с бывшим защитником "Барыса"

31-летний хоккеист уже имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2017/18 канадский защитник провёл 23 матча за "Барыс", в которых он сделал четыре голевые передачи при показателе полезности "+3".

Сауторн был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2008 года клубом "Баффало Сэйбрз" в четвёртом раунде под общим 104-м номером, но хоккеист не провёл ни одной игры в лиге, выступая за различные команды североамериканских лиг.

Также на счету Сауторна выступления в Британской элитной хоккейной лиге за "Данди Старз" (2013) и в Высшей хоккейной лиге за усть-каменогорское "Торпедо" (2016-2017).