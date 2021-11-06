Аудио ⟩ Пугачева, Ротару, Клава Кока и другие звезды перепели хиты группы t.A.T.u.
В честь 20-летия альбома группы t.A.T.u. "200 по встречной" был выпущен трибьют-альбом. В его создании приняли участие более 20 артистов.
В честь 20-летия альбома группы t.A.T.u. "200 по встречной" был выпущен трибьют-альбом. В его создании приняли участие более 20 артистов.
Среди них такие звезды, как Манижа, ЛСП, Алена Швец, Надя Дорофеева, Клава Кока, группы Reflex, "Винтаж", IOWA и "Нервы".
Провокационную по тем временам песню "Мальчик-гей" в альбоме поет Монеточка, а трек "Я сошла с ума" - группа "Слот" и Клава Кока.
Аудио: "Слот" - "Я сошла с ума"
Аудио: Клава Кока - "Я сошла с ума"
В альбоме есть сразу три версии хита "Нас не догонят". Композицию исполняют Даня Милохи и Дмитрий Маликов, а третья версия - это дуэт Аллы Пугачевой и Софии Ротару.
Напомним, ранее экс-солистки группы t.A.T.u Лена Катина и Юля Волкова объявили о воссоединении коллектива.
Аудио: Алла Пугачева и София Ротару - "Нас не догонят"