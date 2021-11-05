5 ноября в одном абзаце ⟩ ДТП со "скорой", ряды новых могил в Даугавпилсе и демонтаж "айсберга"

Наблюдаемое по всему миру значительное удорожание энергоресурсов в будущем году ощутят не только домашние хозяйства, получающие наибольшие счета за коммунальные услуги, но и предприятия, на процессы обеспечения производства и услуг которых влияют электроэнергия или топливо. Что принесет новый год?

Осень - это время, когда еще можно собраться на природе и приготовить что-то вкусное на гриле. У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда готовят знаменитости? На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Яна Брук будет готовить хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле.