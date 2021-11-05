Пт, 5.11.2021
Нам всем нужно предпринять все усилия, чтобы наше старшее поколение до конца года было вакцинировано на 80-90%, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения
Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

5 ноября в одном абзаце ⟩ ДТП со "скорой", ряды новых могил в Даугавпилсе и демонтаж "айсберга"

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Covid-19, ДТП и смерти - к сожалению, пятница принесла много грустных новостей. Но мы постарались найти и что-то хорошее за сегодня. Рассказываем, чем запомнится 5 ноября!

События дня в одном абзаце

В Латвии самый высокий уровень смертности от Covid-19 в Европе, а в Даугавпилсе в моргах заканчиваются места, на кладбище - ряды новых могил. Министр образования и науки Анита Муйжниеце заразилась коронавирусом, а профессор Данилан перенесенный ковид вспоминает со слезами. Больную Covid-19 женщину оштрафовали на 700 евро за поездку в общественном транспорте - она не знала, что это запрещено. Павлютс сказал, что после окончания локдауна поблажек для непривитых не будет. Но не все новости про ковид плохие: лекарство Pfizer во время испытаний показало эффективность 89%. В Риге в ДТП попал автомобиль неотложной помощи: пострадали три человека, а в Кенгарагсе вор проник в квартиру и украл ключи от машины. В Тукумском крае маленький мальчик на квадроцикле сбил своего отца, а в Германии матери за убийство своих пятерых детей дали пожизненный срок. "Айсберг коррупции" в Даугаве временно демонтировали - он поменял цвет, а в аэропорту "Рига" самолет начал приземляться до того, как освободилась взлетно-посадочная полоса. Немного хороших новостей: ABBA выпустила новый альбом. Это первый за 40 лет! Как раз есть чем скрасить этот локдаун.

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Наблюдаемое по всему миру значительное удорожание энергоресурсов в будущем году ощутят не только домашние хозяйства, получающие наибольшие счета за коммунальные услуги, но и предприятия, на процессы обеспечения производства и услуг которых влияют электроэнергия или топливо. Что принесет новый год?

Чем себя порадовать? 

Осень - это время, когда еще можно собраться на природе и приготовить что-то вкусное на гриле. У каждого из нас есть свой любимый рецепт, но интересно, какие блюда готовят знаменитости? На этот раз в передаче TVNET "Знаменитости на углях" популярный латвийский блогер Яна Брук будет готовить хрустящие куриные крылышки с кукурузой на гриле.

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Вот это улов: 18-килограммовый лосось сломал весы рыбака из Эстонии!

ФОТО: Erakogu

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