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Владислав Дриксне, крупнейший акционер Ditton pievadkēžu rūpnīca и бывший депутат Даугавпилсской городской думы, скончался в четверг, 4 ноября, сообщает SIA Ditton nams, совладельцем которого был Дриксне.

В компании сообщили, что сердце ее основателя и руководителя внезапно перестало биться на 58-м году жизни.

"Ушел из жизни талантливый руководитель, отец, любящий свою семью, человек, любящий свой родной город Даугавпилс, отдавший свои знания и энергию на рост и процветание, жизнерадостный человек с тонким чувством юмора, любитель спорта и активного образа жизни. Человек, который заслужил авторитет и уважение коллег своей отзывчивостью, честностью и добротой", - подчеркивает Ditton nams.

С 2002 по 2007 год Дриксне был депутатом Даугавпилсской городской думы, в 2005-2007 годах - заместителем председателя Даугавпилсской городской думы.

Самоуправление города подчеркивает, что Дриксне был одним из самых известных предпринимателей в городе.

По данным компании, крупнейшими акционерами Ditton pievadkēžu rūpnīca являются Дриксне - 19,92%, MAX Invest Holding - 13,63%, Maleks S - 13,56% и Dvinsk MNG - 9, 46%. Акции компании включены во второй список фондовой биржи Nasdaq Riga.

Дриксне владеет 25% акций Ditton nams, SIA Ditton biznesa parks и SIA Sventes krasts. По данным Firmas.lv, он также владеет акциями SIA Ditton FC. Он также был совладельцем ряда других компаний.