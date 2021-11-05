Пт, 5.11.2021
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Эва Юхневича, руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения

Видео ⟩ Что известно об аварии с автомобилем NMPD в Пардаугаве?

ФОТО: Twitter/@breakinglv

Для водителя на одном из перекрестков в Пардаугаве вовремя незамеченная бригада неотложной медицинской помощи стала препятствием на дороге. Мокрая дорога и скорость помешали ему эффективно затормозить, что привело к впечатляющей аварии. После столкновения автомобиль медиков перевернулся на бок, сообщает передача Degpunktā.

Медицинская бригада ехала в сторону больницы, везла пациента, но оперативный транспорт не доехал до места назначения, так как автомобиль попал в аварию на перекрестке улиц Дзирциема и Юрмалас гатве.

Автомобиль NMPD пересекал улицу Юрмалас гатве с включенными световыми и звуковыми сигналами, но, видимо, остался незамеченным водителем легкого Volvo.

Судя по повреждениям, Volvo врезалась в заднее колесо машины NMPD, поэтому оперативный транспорт наклонился, перевернулся на бок, еще небольшой кусок проскользил вперед.

Водитель легкого Volvo в аварии не пострадал. Он не стал давать комментарии на камеру. Так как на перекрестке всегда активное движение людей, рядом и школа, и заправка, у полиции не будет проблем с поиском свидетелей. В любом случае решение о том, кто виноват в случившемся, будет принято позже.

Что касается работников NMPD, пострадавших в аварии, их травмы были оценены как легкие и средние. Более детально состояние здоровья будет оценено в больнице.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке


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