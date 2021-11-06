Видео ⟩ "Голос-10": член академии "Грэмми", двойник Высоцкого и горячие близняшки

Первым перед судьями предстал белорусский музыкант и аранжировщик Юрий Навроцкий. К нему повернулись трое - Александр Градский, Пелагея и Леонид Агутин. Кстати, в 2016 году он принимал участие в конкурсе "Голос Украины".

Юрий принял решение пойти к Агутину.

Видео: Юрий Навроцкий

19-летняя уроженка Новосибирска Елизавета Шарипова исполнила песню Oh! Darling Джона Леннона. Она покорила Леонида Агутина и Пелагею.

Любопытный факт: несколько лет назад девушка уже проходила кастинг на "Голос. Дети", но безуспешно. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.

Певица выбрала команду Леонида Агутина.

Видео: Елизавета Шарипова

Пелагею покорил двойник Владимира Высоцкого - 46-летний музыкант и автор-исполнитель Александр Шпагин. Она отметила, что еще не знает, что они будут дальше делать, но что-то придумают.

Билан признался, что хотел повернуться: "Принципиальность Александра очень чувствуется, у него очень честное исполнение".

Шпагин отметил, что он не вокалист, а артист. Ему нравится расти профессионально.

Видео: Александр Шпагин

К вокальному коучу, члену академии "Грэмми" и джазовой певице Карине Купер, более 10 лет живущей в США, сразу повернулся Леонид Агутин. Буквально на первых секундах он нажал кнопку и отметил, как профессионально девушка поет. К нему присоединился Александр Градский.

У Карины масса наград и регалий. У нее очень длинный путь в музыке.

"Нечему учить... Только фантазировать... Если вы пойдете ко мне, то у меня вы будете лучшим женским вокалом", - сказал Агутин.

Именно к нему Карина и пошла.

Любопытный факт: Карина Купер в 2019 году была на гастролях в Риге, давала мастер-классы и рассказывала о своей методике преподавания.

Видео: Карина Купер

Свою версию песни Jony "Комета" перед жюри исполнил Бахрам Исламов. К сожалению, никто из наставников к нему не повернулся. Александр Градский заметил, что испортил впечатление репертуар - песня не совсем соответствует возрасту.

Видео: Бахрам Исламов

Абхазская певица Ана Агрба на "Слепых прослушиваниях" спела "День опять погас" Анжелики Варум. К ней повернулся Леонид Агутин.

"Эта песня сложнейшая, но вы справились", - сказал Леонид.

Видео: Ана Агрба

Певец Виктор Кириллов развернул кресла всех наставников. Он исполнил композицию Too Close. Виктор является солистом кавер-группы Perry Mason. Кроме того, вокалист не стал скрывать, что работает звукооператором в караоке-баре.

"Ты крут!" - заметил Агутин.

Кириллов выбрал команду Александра Градского.

Видео: Виктор Кириллов

Близнецы Ольга и Любовь Кузнецовы на первых секундах развернули сразу три кресла - Пелагеи, Леонида Агутина и Димы Билана. Они зажигательно исполнили хит Lady Marmelade из музыкального фильма "Мулен Руж!".

"Наблюдать за вами одно удовольствие", - сказала Пелагея.

Девушки признались, что они поют с самого детства.

"Это удивительно... Близнецы поют разными голосами", - заметил Агутин. Он поблагодарил девушек за выступление.

Ольга и Любовь приняли решение пойти в команду к Диме Билану.