Выявлено 1888 новых случаев Covid-19, скончались 28 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1888 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1888 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 26 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 590 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1597,7 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 7,9%. Было сделано 23 906 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 230 569 человек.