Сб, 6.11.2021
Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели Юлия, вдова умершего от Covid-19
Юлия, вдова умершего от Covid-19

Выявлено 1888 новых случаев Covid-19, скончались 28 человек

Очередь на вакцинацию ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1888 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • два человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • два человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • шесть человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 13 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 26 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 590 были вакцинированы.

 

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1597,7 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,9%. Было сделано 23 906 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 230 569 человек.


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