Сб, 6.11.2021
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Видео ⟩ Валерий Кипелов впервые пришел на шоу "Вечерний Ургант"

ФОТО: Кадр из видео

Впервые на шоу "Вечерний Ургант" пришел легендарный российский рок-исполнитель Валерий Кипелов. Он обсудил с ведущим Иваном Ургантом новый альбом "Часы судного дня" и вспомнил некоторые факты из своей биографии.  

Ургант заметил, что Кипелов - обладатель премии "Отец русского рока". За нее он соревновался с Константином Кинчевым и Юрием Шевчуком. 

Валерий Кипелов рассказал, что первый его коллектив появился еще в 14 лет, а после были армия и ансамбль песни и пляски "Красная звезда". Со временем ему сказали, что "пора бы отправляться на профессиональную" большую сцену. Кипелов вступил в "Лейся песня", где его коллегой стал Николай Расторгуев. 

Иван Ургант подчеркнул, что на сцене Валерий Кипелов поддерживает образ брутального хеви-метал-вокалиста, а в жизни он невероятно добрый и любит ходить по грибы. 

63-летний Валерий Александрович указал, что он уже 26 лет не употребляет алкоголь и 22 года не курит. 

Любопытный факт: у знаменитого хита "Я свободен" более 100 миллионов прослушиваний на YouTube. Эта композиция является саундтреком ко многим фильмам. 

Видео: Кипелов в гостях у Ивана Урганта


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