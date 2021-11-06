Видео ⟩ Валерий Кипелов впервые пришел на шоу "Вечерний Ургант"

Ургант заметил, что Кипелов - обладатель премии "Отец русского рока". За нее он соревновался с Константином Кинчевым и Юрием Шевчуком.

Валерий Кипелов рассказал, что первый его коллектив появился еще в 14 лет, а после были армия и ансамбль песни и пляски "Красная звезда". Со временем ему сказали, что "пора бы отправляться на профессиональную" большую сцену. Кипелов вступил в "Лейся песня", где его коллегой стал Николай Расторгуев.

Иван Ургант подчеркнул, что на сцене Валерий Кипелов поддерживает образ брутального хеви-метал-вокалиста, а в жизни он невероятно добрый и любит ходить по грибы.

63-летний Валерий Александрович указал, что он уже 26 лет не употребляет алкоголь и 22 года не курит.

Любопытный факт: у знаменитого хита "Я свободен" более 100 миллионов прослушиваний на YouTube. Эта композиция является саундтреком ко многим фильмам.