В Литве за сутки выявлено 3279 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1524
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человека. В Эстонии - 1524 случаев и 14 смертей.
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человека. В Эстонии - 1524 случаев и 14 смертей.
Литва
За минувшие сутки в стране выполнено 23 542 теста на коронавирус. Доля положительных тестов - 13,9%.
С начала пандемии коронавирусом заразились 424 884 человека.
Всего от Covid-19 в Литве умерло 6084 человека.
В Литве от Covid-19 всего вакцинирован 1 822 291 человек, в том числе 1 629 666 человек прошло полный курс вакцинации. 104 972 человека получили бустерную дозу вакцины.
В больницах сейчас проходят лечение 1867 пациентов с Covid-19, 145 из них находятся в реанимации.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8500 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1524 теста. За последние сутки скончались 14 зараженных Covid-19 пациентов.
Как сообщил департамент здоровья Эстонии, 927 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, 597 - полностью вакцинированным людям.
По состоянию на утро субботы в больницах из-за коронавируса на лечении находятся 580 человек, из них госпитализированы с тяжелой формой Covid-19 432 человека. Среди них 307 (71%) не вакцинированы, а у 125 человек (29%) завершен курс вакцинации.
Двумя дозами вакцины охвачено 57,8% населения Эстонии.