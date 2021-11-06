В Литве за сутки выявлено 3279 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1524

Литва

За минувшие сутки в стране выполнено 23 542 теста на коронавирус. Доля положительных тестов - 13,9%.

С начала пандемии коронавирусом заразились 424 884 человека.

Всего от Covid-19 в Литве умерло 6084 человека.

В Литве от Covid-19 всего вакцинирован 1 822 291 человек, в том числе 1 629 666 человек прошло полный курс вакцинации. 104 972 человека получили бустерную дозу вакцины.

В больницах сейчас проходят лечение 1867 пациентов с Covid-19, 145 из них находятся в реанимации.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8500 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1524 теста. За последние сутки скончались 14 зараженных Covid-19 пациентов.

Как сообщил департамент здоровья Эстонии, 927 позитивных тестов принадлежат невакцинированным, 597 - полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро субботы в больницах из-за коронавируса на лечении находятся 580 человек, из них госпитализированы с тяжелой формой Covid-19 432 человека. Среди них 307 (71%) не вакцинированы, а у 125 человек (29%) завершен курс вакцинации.