В самолет airBaltic во время полета ударила молния. Судно вернулось в аэропорт

Самолет AirBaltic вылетел в 13:20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, аэропорту неизвестны причины возвращения, но в социальных сетях опубликовано видео, на котором в крыло самолета во время полета ударяет молния.

"Я могу подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке", - сказала Калласте, добавив, что самолет должен был снова вылететь в 15:00.