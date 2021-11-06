Опасный инцидент: эстонские военнослужащие открыли огонь по британским союзникам

Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами.

Глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Postimees, что инцидент имел место.

По словам Каротамма, эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Он добавил, что ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте.

Член британского подразделения сообщил изданию The Sun, что пули попали в британский автомобиль и что трагедии удалось избежать. "Если бы пуля уклонилась на несколько дюймов в сторону, военный представитель должен был бы постучать в дверь чьей-то матери", - сказал он.