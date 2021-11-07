Звездные страсти ⟩ Ольга Бузова может ослепнуть, а Гарик Харламов вернулся в семью?

Ольга Бузова может ослепнуть?

Столь громкие заголовки появились на новостных порталах несколько дней назад. Все дело в том, что Ольга Бузова решила напомнить о том, что у нее плохое зрение.

В сторис певица рассказала, что близорукость можно исправить с помощью лазерной операции, но ей этот метод не подходит. Оказывается, Бузова может не только лишиться зрения, но и иметь проблемы во время родов.

"Из-за моего резус-фактора я до родов не могу сделать операцию. Большой риск потерять зрение. Только после", - призналась Ольга.

Ранее звезда рассказывала, что на съемках она пользуется линзами, а дома носит очки. Однажды перед началом выступления у нее выпала линза. Очки надеть Бузова не могла - ей пришлось выступать почти "вслепую".

Хорошо, что это всего лишь громкие заголовки и с Ольгой все хорошо. Надеемся, что она сделает операцию без рисков для своего здоровья.

Гарик Харламов вернулся в семью?

О таком громком событии сообщили желтые издания на этой неделе. Оказалось, актер воссоединился с семьей временно - пока их с Кристиной Асмус дочь болеет, ведь актрисе тоже надо работать.

"Мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие? У меня ребенок в больнице!" - писала Асмус в Instagram.