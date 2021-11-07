Видео ⟩ Счета за коммунальные услуги этой зимой неприятно удивят латвийцев

C ноября вырастет стоимость электричества для многих клиентов Latvenergo. Предприятие расчитало, что жителям со средним объемом потребления электричества средний счет за год вырастет на сумму от восьми до 14 евро в месяц.

Также во многих местах с ноября выросли тарифы на отопление. Например, в Rīgas Siltums они растут уже второй раз с сентября. Теперь они достигают 66,76 евро за мегаватт-час - почти наполовину больше, чем год назад.

Новые тарифы уже вступили в силу, однако их реальное влияние мы почувствуем спустя некоторое время. Прошла уже одна неделя ноября. Температура воздуха по-прежнему держится в плюсе. Однако позже, зимой, траты, связанные с жильем могут принести многим неприятные сюрпризы.

Представитель домоуправления Civinity Mājas сообщил, что счета будут зависить от того, насколько холодной выдастся зима, однако нужно считаться с тем, что расходы будут ощутимо больше: "Надо сказать и о том, что этот тариф меняет Rīgas siltums. Я понимаю, что цены на энергоресурсы растут, но призываю Rīgas siltums подумать о том, как им сбалансировать рост цен с платежным балансом своих инвестиций".

"Настолько высоких тарифов в Риге не было никогда",

признает председатель правления Rīgas siltums, поясняя, что это связано с ростом цен на закупаемую теплоэнергию. Инвестиции пересмотреть невозможно, их объем даже стоило бы увеличить:

"Если Латвия и Рига приняли климатически нейтральную политику, эту политику надо осуществлять. Нельзя просто говорить или философствовать на эту тему. Нужны инвестиции."

Снизить объем расходуемой электроэнергии могут помочь особые устройства - алокаторы - которые можно установить в квартирах домов. Тогда каждый платит только за потраченное собой. Одновременно стоит следовать более будничным советам - не накрывать радиаторы одеялами или чем-то еще, не оставлять окна в режиме проветривания. Если в помещение не хватает свежего воздуха, лучше на короткое время распахнуть все окна. Если это возможно, надо снижать температуру отопления при выходе из дома. Всего на градус меньше - и расход снижается на 5%.

Рига - не единственное самоуправление, в котором в этот сезон выросли тарифы на отопление. Особенно, в тех местах, где для производства теплоэнергии используется природный газ. На данный момент государство пообещало пособие в размере 20 евро для вакцинированных пенсионеров, а также увеличило поддержку в оплате электроэнергии для защищенной категории потребителей от 10 до 20 евро. Однако Союз самоуправлений убежден, что у 45% домохозяйств могут быть проблемы с оплатой счетов за отопление.

"Мы близки к кризису в связи с неспособностью жильцов платить. В этот момент должны быть разработаны краткосрочные решения, основанные на солидарной ответственности", -

говорит советник Союза самоуправлений по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш.

Местные власти считают, что необходима целеустремленная помощь широкому кругу людей с оплатой коммунальных услуг, при участии государственного финансирования. В том числе, людям с инвалидностью и многодетным семьям.

Министр благосостояния Гатис Эглитис (JKP) рассказывает, что на уровне государства идет поиск решений для дополнительной поддержки, чтобы можно было расширить круг поддерживаемых государством лиц при посредничестве социальных служб. "Ожидается, что расходы самоуправлений на эту помощь сильно вырастут. В ноябре, декабре, я думаю, к ним будут обращаться очень много людей с просьбами о помощи".

На следующей неделе Эглитис примет участие в заседании правления Союза самоуправлений, чтобы прийти к соглашению о возможных решениях.