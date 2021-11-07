Более 80% работников госсектора вакцинированы от Covid-19
Во всех сферах госсектора охват работников вакцинацией от Covid-19 превышает 80%, свидетельствуют данные Министерства экономики на 31 октября.
Во всех сферах госсектора охват работников вакцинацией от Covid-19 превышает 80%, свидетельствуют данные Министерства экономики на 31 октября.
Самый низкий показатель вакцинации в госсекторе - среди пожарных, где до конца октября было привито 80% работников.
От Covid-19 привито 88% работников музеев и учреждений культуры, 89% сотрудников библиотек, 91% - работников госуправления и самоуправлений, 93% - учителей и преподавателей вузов, 95% - работников здравоохранения.
Как сообщалось, к концу октября в Латвии от Covid-19 было привито 79% работающих, что составляет 818 914 человек.
В торговле не привито 33 600 работников (вакцинировано 78%), в сфере транспорта и хранения - 28 100 человек (вакцинировано 64%), в строительстве - 24 200 человек (вакцинировано 66%), в госуправлении - 13 100 человек (вакцинировано 91%).
В гостиничной сфере и общепите этот показатель составляет 95%, в образовании - 93%, в государственном управлении - 91%, в финансовой и страховой отрасли - 90%.
Самые низкие показатели в добывающей промышленности и разработке карьеров - 60%, в сфере искусства, отдыха и развлечений - 67%, в отрасли электро-, газо- и теплоснабжения - 67%, в сфере недвижимости - 72%.