Более 80% работников госсектора вакцинированы от Covid-19

Самый низкий показатель вакцинации в госсекторе - среди пожарных, где до конца октября было привито 80% работников.

Показатель вакцинации сотрудников полиции составляет 83%.

От Covid-19 привито 88% работников музеев и учреждений культуры, 89% сотрудников библиотек, 91% - работников госуправления и самоуправлений, 93% - учителей и преподавателей вузов, 95% - работников здравоохранения.

Как сообщалось, к концу октября в Латвии от Covid-19 было привито 79% работающих, что составляет 818 914 человек.

Численно больше всего непривитых работников в обрабатывающей промышленности - 34 800 человек (вакцинирован 71%).

В торговле не привито 33 600 работников (вакцинировано 78%), в сфере транспорта и хранения - 28 100 человек (вакцинировано 64%), в строительстве - 24 200 человек (вакцинировано 66%), в госуправлении - 13 100 человек (вакцинировано 91%).

В процентном отношении выше всего охват вакцинацией в сфере здравоохранения и социального ухода - 98% работников.

В гостиничной сфере и общепите этот показатель составляет 95%, в образовании - 93%, в государственном управлении - 91%, в финансовой и страховой отрасли - 90%.