Следующая неделя будет преимущественно дождливой
В начале следующей недели в Латвии станет прохладнее, осадки уменьшатся, но уже со среды вновь ожидаются дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В начале следующей недели в Латвии станет прохладнее, осадки уменьшатся, но уже со среды вновь ожидаются дожди, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В ближайшие сутки Латвию пересечет циклон, с которым поступит холодный воздух. В понедельник в основном на востоке страны дождь перейдет в снег, местами может образоваться небольшой снежный покров.
Самая низкая температура воздуха ожидается во вторник на рассвете - на большей части территории страны она опустится до -2...-7 градусов.
Прогнозируется, что уже в ночь на среду Латвии достигнет следующая зона осадков. Возможен снег, а во второй половине недели преимущественно ожидается дождь, температура воздуха составит около +5...+10 градусов.