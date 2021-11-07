"Динамо" второй раз в сезоне уступило "Йокериту"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

В составе победителей отличились Брайан О'Нилл, Никлас Йенсен, Тему Турунен и Алекс Грант. Единственную шайбу рижан забросил Хантер Шинкарук после передачи Нериюса Алишаускаса.

Rīgas Dinamo gūst vienus vārtus un piekāpjas Helsinku Jokerit ar rezultātu 1:4. Tagad komandai priekšā nedēļu garš izlašu pārtraukums. pic.twitter.com/hZrC7uUe7F — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) November 7, 2021

Благодаря этой победе "Йокерит" набрал 40 очков, снова опередил СКА и вышел на первое место в Западной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение подряд - в активе рижан 23 очка и 10-е место на Западе.