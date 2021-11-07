"Динамо" второй раз в сезоне уступило "Йокериту"
В воскресенье, 7 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от финского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В воскресенье, 7 ноября, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от финского "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской команды со счётом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
В составе победителей отличились Брайан О'Нилл, Никлас Йенсен, Тему Турунен и Алекс Грант. Единственную шайбу рижан забросил Хантер Шинкарук после передачи Нериюса Алишаускаса.
Rīgas Dinamo gūst vienus vārtus un piekāpjas Helsinku Jokerit ar rezultātu 1:4. Tagad komandai priekšā nedēļu garš izlašu pārtraukums. pic.twitter.com/hZrC7uUe7F— TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) November 7, 2021
Благодаря этой победе "Йокерит" набрал 40 очков, снова опередил СКА и вышел на первое место в Западной конференции. "Динамо" потерпело второе поражение подряд - в активе рижан 23 очка и 10-е место на Западе.
Далее рижан ожидает ещё два домашних матча - 15 ноября против "Адмирала" и 18 ноября против "Ак Барса".