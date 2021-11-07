Публичное вскрытие завещавшего тело науке ветерана в США: жена узнала об этом из новостей

Скончавшийся в возрасте 98 лет Дэвид Сондерс действительно завещал свое тело науке. Об этом рассказала вдова ветерана, Элси Сондерс. Однако, узнав о публичном вскрытии из новостного сюжета, Элси, была удивлена. По ее словам, разрешения на такое мероприятие она не давала.

In the United States,a WWII veteran bequeathed his body to science,but it was cut open under floodlights on a TV show.David Saunders from Louisiana died of covid.Before his death,he signed a paper according to which he donates his remains to a private firm for scientific purposes pic.twitter.com/5CSyfQWAZB — Oleg But (@olegbut52) November 5, 2021

Элси подписала соглашение с частной лабораторией Med Ed Labs незадолго после смерти Дэвида. Ветеран умер в августе от Covid-19, и из-за этого женщина не могла передать тело мужа в университет штата Луизиана. В похоронном бюро ей предложили обратиться в частную лабораторию. Сондерс передала тело мужа Med Ed Labs и подписала необходимые бумаги.

@theadvocateno photo of 98-year-old David Saunders and his wife Elsie of Baton Rouge, LA. Mr. Saunder's body was dissected before a live audience in the NW that paid up to $500 a ticket: pic.twitter.com/unzr6v1YAY — Chris Ingalls (@CJIngalls) November 4, 2021

Элси не сообщили, что тело мужа может быть использована в публичном вскрытии или передано другим организациям. Мероприятие, в ходе которого тело Дэвида было вскрыто на глазах у общественности, задумывалось как обучающее. Среди гостей было много медиков, анатомов и студентов медицины.