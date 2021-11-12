"В бутылке вина примерно 700 тысяч калорий. Так что лучше бы тортик съели",

Пищевые привычки, добавки и "ритуалы"

Модная сейчас добавка - питьевой коллаген. Действенно?

Коллаген - обычный белок, который составляет основу соединительной ткани. Он обеспечивает эластичность и гидратацию кожи. С возрастом мы теряем коллаген и потому появляются морщины. В последние годы пищевая добавка, зачастую в виде порошков стала чрезвычайно популярна.

"Но зачем покупать дорогущие препараты, когда коллаген содержится в самых простых блюдах?! Например, едите курицу - сгрызите ее хрящик! Куриная шкурка, которую все выбрасывают, холодец - это 100-процентный коллаген. Пьем бульончик из говядины - и готово", - отмечает специалист. Так что, даже борщ на говяжьей косточке даст организму свою дозу коллагена.

Завтрак - главный прием пищи?

Специалист рассказывает, что здесь мнения делятся. Исследования проводились и на детях, и на взрослых. Было доказано, что детям завтрак дает концентрацию в первой половине дня и способствует лучшим оценкам. Если говорить о взрослых то так и не было стопроцентно доказано, что он приносит тот же эффект. Тут уже индивидуально:

"Скажу так: организм не глупый!

Есть люди, у которых, когда они просыпаются, - дырка в желудке и они идут сразу есть, они чувствуют, что им надо. А есть те, кто просыпаются и у них тошнота, они вообще не могут ничего съесть. Если ваш завтрак будет в 12 - ничего страшного. Главное, брутально не пропускать приемы пищи - чтобы не было такого, что без завтрака ушли, а в восемь вечера начали сметать все подряд".

Стакан воды утром натощак - хорошо?

"Это просто стакан воды, - отмечает Ксения. - Пить, конечно, надо. 30 мл жидкости на один кг веса, но пить воду натощак - необязательно. Скорее такой ритуал".

Есть после 18:00 можно?

Ксения подчеркивает: нужно. "Ужин может быть за три-четыре часа до сна. Не есть после 18:00 - это что-то советское. Когда-то придумали, приняли за правду, но у этого вообще обоснования нет".

Есть и не толстеть - реально ли и как?

Так и должно быть, отмечает специалист по питанию. "При условии, что у человека здоровый обмен веществ, щитовидная железа, печень и почки".

"Человек не создан для того, чтобы мы наслаждались едой. К сожалению. Мы, конечно, это очень любим, но природа нас запрограммировала так, чтобы мы всегда были голодны и двигались. Как раньше: мамонта словили - на неделю мясо есть. Мамонта нет - голодные бегаем и ищем. Природа думала, что мы будем делать так, она не ожидала, что мы построим магазины и рестораны".

Могу ли я есть после тренировки?

Это вопрос, к которому нужно подключить и спортивного врача, но кратко ответ преподавателем RSU звучит так: все зависит от вида спорта.