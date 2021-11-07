Выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 23 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 590 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1545 случаев.
Доля положительных результатов тестирования составила 14,9%. Было сделано 8434 теста.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек. Всего за время пандемии от болезни умерли 3499 человек.