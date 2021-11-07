Выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;

семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 23 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 590 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1545 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 14,9%. Было сделано 8434 теста.