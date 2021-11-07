Вс, 7.11.2021
Мысли о пандемии мы оставили позади. Жизнь вернулась! латвийская семья, переехавшая в Швецию
латвийская семья, переехавшая в Швецию
1

Выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, поступила информация о 27 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • три человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • три человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • семь человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 23 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1298 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 590 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1545 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 14,9%. Было сделано 8434 теста.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек. Всего за время пандемии от болезни умерли 3499 человек.

 

НАВЕРХ
Back