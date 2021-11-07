Вс, 7.11.2021
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Забил и погиб: как празднование гола обернулось трагической смертью

Футбол. Иллюстративное фото. ФОТО: Phil Noble

В 2014 году молодой индийский футболист Питер Биаксангзуала забил гол в матче индийской Премьер-лиги штата Мизорам. Решив отпраздновать гол, футболист хотел сделать двойное сальто, однако неудачно приземлился на газон. Спустя пять дней он скончался от полученных травм.

После первого тайма игры счёт оставался нулевым. Во втором тайме гости - "Чанмари Уэст" - вышли вперёд. На 62-й минуте игрок "Бетлехем Венгхланг" Питер Биаксангзуала сравнял счёт и, обрадовавшись, решил сделать двойное сальто на газоне. Однако футболист не смог выполнить акробатический элемент и упал. Вокруг упавшего на газон игрока собрались члены команды и медики.

Видео: Смертельная травма Питера Биаксангзуалы

Травмы оказались настолько тяжёлыми, что Питера пришлось доставить в больницу. Оказалось, что молодой спортсмен повредил спинной мозг. Врачи начали интенсивную борьбу за его жизнь. Однако впоследствии Биаксангзуала впал в кому и спустя пять дней скончался в реанимационном отделении. Он был похоронен в родной деревне.

Представитель местной футбольной ассоциации охарактеризовал Питера как "очень хорошего и дисциплинированного футболиста", а также сказал, что погибший спортсмен мечтал играть в национальной футбольной лиге. В память о Биаксангзуале клуб вывел из обращения номер 21, под которым тот играл.

Сальто на поле: другие (не летальные) случаи

В 2006 году такой акробатический элемент, празднуя забитый мяч, показал футболист клуба "Портсмут" Ломан Луа-Луа. Конголезец получил травму ноги, и в результате клуб запретил ему совершать такие манёрвы.

Завёл опасную традицию отмечать успехи сальто на ЧМ-1986 и нападающий сборной Мексики Уго Санчес. Больше 10 таких трюков исполнил футболист сборной Нигерии Джулиус Агахова на ЧМ-2002 в ходе игры против Швеции.

Видео: Джулиус Агахова кувыркается на ЧМ-2002


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