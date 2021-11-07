Забил и погиб: как празднование гола обернулось трагической смертью

После первого тайма игры счёт оставался нулевым. Во втором тайме гости - "Чанмари Уэст" - вышли вперёд. На 62-й минуте игрок "Бетлехем Венгхланг" Питер Биаксангзуала сравнял счёт и, обрадовавшись, решил сделать двойное сальто на газоне. Однако футболист не смог выполнить акробатический элемент и упал. Вокруг упавшего на газон игрока собрались члены команды и медики.

Видео: Смертельная травма Питера Биаксангзуалы

Травмы оказались настолько тяжёлыми, что Питера пришлось доставить в больницу. Оказалось, что молодой спортсмен повредил спинной мозг. Врачи начали интенсивную борьбу за его жизнь. Однако впоследствии Биаксангзуала впал в кому и спустя пять дней скончался в реанимационном отделении. Он был похоронен в родной деревне.

Представитель местной футбольной ассоциации охарактеризовал Питера как "очень хорошего и дисциплинированного футболиста", а также сказал, что погибший спортсмен мечтал играть в национальной футбольной лиге. В память о Биаксангзуале клуб вывел из обращения номер 21, под которым тот играл.

Сальто на поле: другие (не летальные) случаи

В 2006 году такой акробатический элемент, празднуя забитый мяч, показал футболист клуба "Портсмут" Ломан Луа-Луа. Конголезец получил травму ноги, и в результате клуб запретил ему совершать такие манёрвы.

Завёл опасную традицию отмечать успехи сальто на ЧМ-1986 и нападающий сборной Мексики Уго Санчес. Больше 10 таких трюков исполнил футболист сборной Нигерии Джулиус Агахова на ЧМ-2002 в ходе игры против Швеции.