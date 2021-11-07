Забил и погиб: как празднование гола обернулось трагичной смертью

После первого тайма игры счет оставался на нулевой ничье. Во втором тайме гости - "Чанмари Уэст" - вышли вперед. На 62 минуте игрок "Бетлехем Венгхланг" сравнял счет и обрадовавшись, решил сделать двойное сальто на газоне. Однако, Питер не смог выполнить акробатический прием и упал. Вокруг упавшего на газон футболиста собрались члены команды и медики.

Видео: смертельная травма Питера Биаксангзуалы

Травмы оказались настолько тяжелыми, что футболиста пришлось доставить в больницу. Оказалось, что молодой спортсмен повредил спинной мозг. Врачи начали интенсивную борьбу за его жизнь. Однако впоследствие Биаксангзуала впал в кому и спустя пять дней скончался в реанимационном отделении. Питер был похоронен в родной деревне.

Представитель местной футбольной ассоциации характеризовал Питера, как "очень хорошего и дисциплинированного футболиста", а также сказал, что погибший спортсмен мечтал играть в национальной футбольной лиге. В память о Биаксангзуале клуб вывел из обращения номер 21, под которым играл Питер.

Сальто на поле: другие (не летальные) случаи

В 2006 году такой акробатический прием, празднуя забитый мяч, совершил футболист клуба "Портсмут" Ломан Луа-Луа. Конголезец получил травму ноги, и в результате клуб запретил ему совершать такие манервы.

Завел опасную традицию отмечать успехи сальто на ЧМ-1986 нападающий сборной Мексики Уго Санчес. Больше 10 таких приемов совершил футболист сборной Нигерии Джулиус Агахова на ЧМ-2002 в ходе игры против Швеции.

Видео: Джулиус Агахова кувыркается на ЧМ-2002