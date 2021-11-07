Вс, 7.11.2021
Это может стать хорошим примером, что нельзя делать добрые дела Рамона, пытавшаяся привести в порядок округу
Рамона, пытавшаяся привести в порядок округу

Забил и погиб: как празднование гола обернулось трагичной смертью

Футбол. Иллюстративное фото. ФОТО: Phil Noble

В 2014 году молодой индийский футболист Питер Биаксангзуала забил гол в матче индийской премьер-лиги штата Мизорам. Решив отпраздновать гол, футболист хотел сделать двойное сальто, однако неудачно приземлился на газон. Спустя пять дней футболист скончался от полученных травм.

После первого тайма игры счет оставался на нулевой ничье. Во втором тайме гости - "Чанмари Уэст" - вышли вперед. На 62 минуте игрок "Бетлехем Венгхланг" сравнял счет и обрадовавшись, решил сделать двойное сальто на газоне. Однако, Питер не смог выполнить акробатический прием и упал. Вокруг упавшего на газон футболиста собрались члены команды и медики.

Видео: смертельная травма Питера Биаксангзуалы

Травмы оказались настолько тяжелыми, что футболиста пришлось доставить в больницу. Оказалось, что молодой спортсмен повредил спинной мозг. Врачи начали интенсивную борьбу за его жизнь. Однако впоследствие Биаксангзуала впал в кому и спустя пять дней скончался в реанимационном отделении. Питер был похоронен в родной деревне.

Представитель местной футбольной ассоциации характеризовал Питера, как "очень хорошего и дисциплинированного футболиста", а также сказал, что погибший спортсмен мечтал играть в национальной футбольной лиге. В память о Биаксангзуале клуб вывел из обращения номер 21, под которым играл Питер.

Сальто на поле: другие (не летальные) случаи

В 2006 году такой акробатический прием, празднуя забитый мяч, совершил футболист клуба "Портсмут" Ломан Луа-Луа. Конголезец получил травму ноги, и в результате клуб запретил ему совершать такие манервы.

Завел опасную традицию отмечать успехи сальто на ЧМ-1986 нападающий сборной Мексики Уго Санчес. Больше 10 таких приемов совершил футболист сборной Нигерии Джулиус Агахова на ЧМ-2002 в ходе игры против Швеции.

Видео: Джулиус Агахова кувыркается на ЧМ-2002

Автор rus.tvnet.lv


НАВЕРХ
Back