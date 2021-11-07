Андрей Шевченко нашёл новое место работы

45-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом "Дженоа". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, контракт украинского тренера будет предусматривать зарплату в 1,8 миллиона евро в год, а также бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти.

Украинец на посту главного тренера "Дженоа" сменил Давиде Балладрини, который был освобождён от занимаемой должности 6 ноября. В данный момент клуб из Генуи имеет в своём активе 9 очков и занимает 18-е место в чемпионате Италии.

Это первый опыт клубной работы в тренерской карьере Шевченко. Ранее он возглавлял сборную Украины, которая на чемпионате Европы 2020 года сумела выйти в четвертьфинал турнира. Сразу после Евро-2020 Шевченко не стал продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

Первым официальным матчем Шевченко в статусе главного тренера "Дженоа" станет домашний поединок против "Ромы" 21 ноября. Примечательно, что наставником "Ромы" является Жозе Моуринью, который тренировал Шевченко, когда тот выступал за "Челси".