Андрей Шевченко нашёл новое место работы
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии.
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии.
45-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом "Дженоа". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
По данным La Gazzetta dello Sport, контракт украинского тренера будет предусматривать зарплату в 1,8 миллиона евро в год, а также бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти.
Украинец на посту главного тренера "Дженоа" сменил Давиде Балладрини, который был освобождён от занимаемой должности 6 ноября. В данный момент клуб из Генуи имеет в своём активе 9 очков и занимает 18-е место в чемпионате Италии.
Это первый опыт клубной работы в тренерской карьере Шевченко. Ранее он возглавлял сборную Украины, которая на чемпионате Европы 2020 года сумела выйти в четвертьфинал турнира. Сразу после Евро-2020 Шевченко не стал продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).
Первым официальным матчем Шевченко в статусе главного тренера "Дженоа" станет домашний поединок против "Ромы" 21 ноября. Примечательно, что наставником "Ромы" является Жозе Моуринью, который тренировал Шевченко, когда тот выступал за "Челси".
Будучи футболистом, Андрей Шевченко выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". За итальянский клуб он провёл 226 матчей и забил 127 голов. В 2004 году он стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист Европы по версии France Football.